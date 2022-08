Belgen vinden sneller de weg naar een pro-Deoadvocaat: ‘Justitie mag niet afhankelijk zijn van inkomens’

Gelijke toegang tot justitie voor elke burger, ongeacht financiële middelen of afkomst, is een fundament van de rechtsstaat. Maar veel mensen ervaren een financiële drempel om de hulp van een advocaat in te roepen. De afgelopen jaren is er door justitie gesleuteld aan de inkomensplafonds die bepalen wie in aanmerking komt voor juridische tweedelijnsbijstand oftewel een advocaat pro Deo.

“Veel mensen denken ten onrechte dat je een pro-Deoadvocaat alleen kunt aanvragen als je naar de rechtbank moet”, zegt Sofie Demeyer, woordvoerder van Advocaat.be, ook bekend als de Orde van Vlaamse Balies. “Maar ook voor andere zaken kun je de kosteloze bijstand van een advocaat vragen, zoals voor juridisch advies, voor het indienen van een klacht of voor het opstellen van afbetalingstermijnen.”

Op 1 september 2020 werd het inkomensplafond voor volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand aan alleenstaanden opgetrokken van 1.026 euro naar 1.226 euro en voor gezinnen van 1.317 euro naar 1.517 euro. Drie jaar lang worden beide inkomensgrenzen telkens in september verhoogd met 100 euro. Voor alleenstaanden betekent dit dat ze vanaf 1 september 2023 recht hebben op een gratis pro-Deoadvocaat bij een maandelijks netto-inkomen van 1.526 euro of lager. Bij gezinnen of samenwonenden wordt volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand dan mogelijk bij een inkomen dat niet hoger is dan 1.817 euro. Personen ten laste verhogen dit inkomensplafond telkens met 20 procent.

Tweedelijnsbijstand kan bij lage inkomens ook gedeeltelijk kosteloos zijn. Voor minderjarigen is een pro-Deoadvocaat altijd kosteloos ongeacht hun financiële toestand.

Verdere stijging verwacht

Tijdens het gerechtelijke jaar 2020-2021 deden veel meer burgers een beroep op een pro-Deoadvocaat. De FOD Justitie keerde, via de Orde van Vlaamse Balies en Avocats.be, ongeveer 120 miljoen euro erelonen uit aan de advocaten die prestaties hebben geleverd in het kader van pro-Deowerk. Er werd ruim 274.000 keer een advocaat pro Deo aangesteld, een stijging van meer dan 26.000 dossiers of 9 procent ten opzichte van het jaar voordien.

Met de verdere stijgingen van de inkomensplafonds in september 2022 en 2023 in het vooruitzicht, en de koppeling met de index van de consumptieprijzen, is de verwachting dat er elk jaar nog meer advocaten pro Deo aangesteld zullen worden. “Een goede zaak”, meent Vincent Van Quickenborne (Open Vld), vice-eersteminister en minister van Justitie die de cijfers bekend maakte. “Justitie mag niet afhankelijk zijn van inkomens. In een rechtsstaat moet iedereen altijd gelijke toegang hebben tot een rechter, ongeacht de financiële situatie. Dat betekent dat ook iedereen een beroep moet kunnen doen op een advocaat, ook mensen die dit niet kunnen betalen.”