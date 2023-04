Belgen in Soedan worden ‘zo snel mogelijk’ geëvacueerd, ook Nederland en Frankrijk halen landgenoten weg

De eerste evacuatie werd door de zeemacht van het Saoedische koninkrijk uitgevoerd, met steun van andere delen van het leger, aldus het ministerie in de mededeling. Saoedische burgers en onderdanen van twaalf andere landen zijn “in alle veiligheid aangekomen”. Het gaat volgens het communiqué om mensen uit Koeweit, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Tunesië, Pakistan, India, Bulgarije, Bangladesh, de Filipijnen, Canada en Burkina Faso.

“Het aantal (Saoedische) burgers dat geëvacueerd werd, bedraagt 91”, aldus het ministerie. “Het aantal geëvacueerde mensen uit bevriende landen kom ongeveer op 66 uit.” Onder hen zijn volgens het ministerie diplomaten en hoge internationale functionarissen.

Door aanhoudende zware gevechten in en rond de luchthaven van Khartoem kunnen buitenlanders niet uit het land gevlogen worden. Volgens getuigen waren zaterdagmorgen intensief geweervuur en zware explosies te horen in verscheidene wijken van de Soedanese hoofdstad.

België

Bij verschillende evacuatie-operaties in Soedan worden ook Belgen geëvacueerd. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib zondag op Twitter. Er bevinden zich 42 Belgen en rechthebbenden (de leden van het kerngezin) in Soedan.

“In Soedan zijn in samenwerking met Frankrijk en Nederland verschillende operaties aan de gang om Europese onderdanen, waaronder Belgen en rechthebbenden zo snel mogelijk te evacueren”, tweet de buitenlandminister. “Al onze diensten worden gemobiliseerd om hen te helpen.”

In Soedan zijn in samenwerking met Frankrijk 🇫🇷 en Nederland 🇳🇱 verschillende operaties aan de gang om Europese onderdanen, waaronder Belgen en rechthebbenden, zo snel mogelijk te evacueren. Al onze diensten worden gemobiliseerd om hen te helpen. — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) 23 april 2023

Andere landen

Ook Nederland begint zondag met de evacuatie van zijn onderdanen uit Soedan. Dat gebeurt tijdens een internationale evacuatieoperatie, zo maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bekend.

Een team van Buitenlandse Zaken en Defensie probeert “zo veel mogelijk Nederlanders zo veilig en snel mogelijk op te halen en in veiligheid te brengen”, luidt het. Details over de operatie kunnen om veiligheidsredenen nog niet worden gegeven.

De Nederlanders zijn zondagochtend geïnformeerd dat ze zich klaar moeten maken om geëvacueerd te worden. Zij weten waar ze precies naartoe moeten gaan en hoe laat ze op de plaats van afspraak moeten zijn. De evacuatie en de “verplaatsing naar het verzamelpunt zijn niet zonder risico’s”, benadrukt Buitenlandse Zaken. De Nederlanders is gevraagd de informatie over de evacuatie “geheim te houden, omdat de operatie anders in gevaar kan komen of mogelijk zou moeten worden afgeblazen”.

Zondagochtend raakte al bekend dat Frankrijk een “snelle evacuatieoperatie” opstart om landgenoten en diplomatiek personeel te evacueren uit Soedan. Parijs zorgt daarbij ook voor de evacuatie van burgers uit andere Europese landen. Turkije wil zondag eveneens zijn burgers uit Soedan weghalen en burgers van derde landen die daar om gevraagd hebben een uitweg bieden. De Turkse evacuatieoperatie in de Kafouriwijk in het noorden van de Soedanese hoofdstad Khartoem moest evenwel uitgesteld worden om zich zondagochtend een explosie voordeed vlakbij de moskee waar verzamelen moest worden geblazen.

Zaterdagnacht maakte de Amerikaanse president Joe Biden bekend dat het Amerikaanse ambassadepersoneel uit Soedan is weggehaald. De ambassade werd daarop gesloten. Het Soedanese leger maakte zaterdag bekend dat het de evacuaties van burgers en diplomaten uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China zou gaan faciliteren

Intussen heeft Spanje vier vliegtuigen naar het Oost-Afrikaanse land Djibouti gestuurd om evacuaties van zijn onderdanen en andere buitenlanders uit Soedan mogelijk te maken, zo hebben verschillende media gemeld. Er volgen zaterdag nog twee bijkomende vliegtuigen, aldus de Spaanse minister van Defensie Margarita Robles volgens het persbureau Europa Press.

Enkele van de Spaanse transportvliegtuigen hadden speciale troepen en pantservoertuigen aan boord om indien nodig burgers veilig te kunnen evacueren, zei de minister. Aangezien de luchthaven van Khartoem dicht is, “moeten we over land tot aan een nabijgelegen vliegveld geraken, maar we hebben goed voorbereide speciale troepen”, aldus Robles.