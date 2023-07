Belgen getuigen over de bosbranden op Rhodos: ‘Als in een rampenfilm’

“Er is geen gevaar voor toeristen”, klonk het nog begin vorige week, toen het centrum van het populaire Griekse vakantie-eiland in brand stond. Maar de bosbranden raken maar niet onder controle. As valt als sneeuw uit de lucht, donkere wolken houden het zonlicht tegen en het vuur raast maar verder. Maar liefst 30.000 mensen zijn moeten vluchten, zowel bewoners als toeristen. “Het was net als in een rampenfilm”, zegt Celine Vilez (26) uit Roeselare. Ze was met haar partner Jens Crevits (26) en hun dochtertje Juliette (1,5) op all-invakantie dicht bij het stadje Lardos. “Zaterdagmiddag kwam het vuur over de horizon gevaarlijk dichtbij”, vertelt ze. “De rookpluimen hingen tot in het hotel. Het was heel moeilijk om te ademen en deed pijn in de longen. Overal was er zwarte rook en as viel naar beneden op ons.”

Aan de infobalie van het hotel klonken nochtans enkel geruststellende woorden. “Maar toen ik de gordijnen een uurtje later, na mijn dochter haar middagdut, opende, zag ik het vuur. Enkele minuten later kwam het personeel in paniek op onze deur kloppen: ‘Evacueren!’ We probeerden zo veel mogelijk bij elkaar te grabbelen, onze koffers moesten we achterlaten. Er was enorm veel paniek en chaos.”

Op handdoeken slapen

Ook Evelien Temmerman (35) en haar gezin uit Wetteren werden halsoverkop geëvacueerd vanuit hun hotel in Gennadi, in het zuiden van het eiland. Het koppel werd samen met hun twee kinderen (4 en 6) en grootouders (beide 62) op een bus gezet. “De grootmoeder zit in een rolstoel”, zegt Evelien. “Maar we werden gewoon van die bussen geduwd door mensen. Uiteindelijk kwamen we aan een schooltje terecht, daar werden we opnieuw aan ons lot overgelaten. We hebben zaterdagnacht buiten op de parking van een hotel op handdoeken geslapen.”

Beeld RV

Diezelfde nacht belandde het gezin van Celine op een strand. “De lokale autoriteiten schreeuwden: ‘Iedereen zo snel mogelijk op een boot of bus!’ Samen met honderden mensen sprongen we op de boot. Het was pure chaos. We hebben de nacht doorgebracht op het dek terwijl we naar Rhodos voeren.”

Geen gehoor

Tal van landgenoten hopen dan ook op een signaal van hun reismaatschappij. “Ze bellen ons niet meer terug”, zegt Evelien. “We hebben 8.200 euro betaald. Ik ben razend dat Corendon ons laat zitten.” Het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in Athene een crisiscel geopend. Een medewerker van de Belgische FOD Buitenlandse zaken is zondag naar Rhodos vertrokken. Buitenlandse Zaken laat weten dat alle Belgen op Rhodos die gecontacteerd werden, in veiligheid zijn.

Corendon laat tot en met dinsdag geen nieuwe vakantiegangers naar Rhodos afreizen. Hun bedoeling is om de reizigers terug te halen naar Nederland. Ook Sunweb zal hun reizigers terughalen. Reisorganisator TUI heeft onvoldoende vrije capaciteit om Belgen op het door bosbranden geteisterde Griekse eiland Rhodos vroeger terug te halen. “De situatie is nog bijzonder precair. Het is op dit moment niet duidelijk wanneer die zal verbeteren”, aldus Piet Demeyere, woordvoerder bij TUI. Volgens de autoriteiten zal het bestrijden van het vuur nog dagen in beslag nemen.