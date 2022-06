Belgen dromen nog altijd van een appartement aan zee: verkoop stijgt met 13,4 procent

Opstaan met zicht op zee: het blijft een droom voor veel Belgen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Kustbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Die baseert zich op alle afgesloten compromissen voor vastgoedtransacties.

In vergelijking met 2020 werden er 13,4 procent meer appartementen verkocht aan de kust. Volgens Bart Van Opstal, woordvoerder van Notaris.be, vond die stijging vooral plaats tijdens de eerste maanden van 2021. “Eigenlijk is dat begonnen in de zomer van 2020”, zegt hij. “Mensen kwamen toen uit de lockdown. Doordat er nog veel internationale reisbeperkingen golden, kwam de Belgische kust steeds meer in beeld. Dat heeft veel mensen ertoe aangezet om te kopen aan de kust.”

De situatie verschilt sterk van gemeente tot gemeente. Vooral Oostende en Zeebrugge springen eruit. Die eerste stad omdat de stijging in aantal vastgoedtransacties daar vorig jaar het grootst was, met 23,8 procent. Er waren enkele woonuitbreidingsprojecten. In Zeebrugge daalde het aantal transacties dan weer het felste, met 14,7 procent.

Volgens Van Opstal koelde de vastgoedmarkt in het tweede deel van het jaar wel af aan de kust. “De extreme vraag die na de eerste lockdown ontstond, is toen wat gaan liggen”, zegt hij. De verwachting is dat die trend zich ook dit jaar doorzet.

Prijs

Samen met het stijgend aantal transacties steeg vorig jaar ook de prijs van een appartement aan de kust. Gemiddelde kostte een appartement er 302.225 euro. Dat is een stijging van 7,5 procent tegenover het jaar voordien. Dat is fiks hoger dan de 2,7 procent inflatie eind vorig jaar. Kortom, de grote vraag naar appartementen stuwde de prijs ernstig omhoog.

Dat is vooral duidelijk bij de appartementen op de dijk. Wie wil ontwaken met zicht op zee, moest daar vorig jaar gemiddeld 365.956 euro voor neertellen. Dat is maar liefst 13,6 procent meer dan in 2020. De prijs voor een dijkappartement steeg dus bijna dubbel zo hard als die van andere appartementen. “Kopers bekijken dat door een investeerdersbril”, zegt Van Opstal. “Ze wilden dan wel een tweede verblijf, tegelijk beschouwen ze dat ook als een investering. Als ze het vroeg of laat dan toch willen verkopen, willen ze daar ook geld uithalen. Daarom kopen ze liever een appartement op een goede locatie.”

Niet toevallig zien notarissen vooral vijftigplussers die al een aardig appeltje voor de dorst spaarden, passeren voor de koop van zo’n appartement. “Het overgrote deel van de kopers van een tweede verblijf heeft daar zelfs geen krediet voor nodig”, zegt Van Opstal.