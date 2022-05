Belgen domineren op Filmfestival van Cannes: ‘Close’ van Lukas Dhont wint ‘Grand Prix’

Lukas Dhont deelt de ‘Grand Prix’ met de film ‘Stars at noon’, van de Franse Claire Denis. Met ‘Close’ maakte Dhont een film over vriendschap en verantwoordelijkheid. De film volgt de dertienjarige Léo en Rémi, die vrienden zijn zolang ze zich kunnen herinneren, tot een ondenkbare gebeurtenis hen scheidt. De nieuwkomers Eden Dambrine en Gustav De Waele vertolken de jonge vrienden. Ook de Belgische actrice Emilie Duquenne en de Franse actrice Léa Drucker nemen hoofdrollen voor zich.

Lukas Dhont en Eden Dambrine. Beeld REUTERS

‘Le otto montagne’, de film van Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch, won de prijs van de jury. De Belgische regisseurs delen de prijs met EO, een film van Jerzy Skolimowski.

‘Le otto montagne’ is de eerste film die Van Groeningen in duo regisseert samen met zijn vriendin Charlotte Vandermeersch, en na het Amerikaanse Beautiful Boy ook zijn eerste film in het Italiaans. ‘Le otto montagne’ is een verfilming van de gelijknamige bestseller van Paolo Cognetti, over twee jeugdvrienden die elkaar na vele jaren opnieuw tegenkomen in de Italiaanse Alpen.

Charlotte Vandermeersch en Felix Van Groeningen wonnen de prijs van de jury voor hun film 'Le Otto Montagne'. Beeld AFP

‘Tori et Lokita’ van de broers Dardenne won de prijs die dit jaar speciaal wordt uigereikt voor de 75e verjaardag van het Filmfestival. De film gaat over twee Afrikaanse kinderen die zonder hun ouders naar België komen, en zich aan hun onvoorwaardelijke vriendschap vastklampen om het hoofd boven water te houden. Veertien jaar na Le silence de Lorna richten de Dardennes dus opnieuw hun blik op illegale migratie.

De Gouden Palm ging naar de Zweed Ruben Östlund en zijn film ‘Triangle of Sadness’. Vijf jaar geleden sleepte hij ook al een Gouden Palm in de wacht, voor de rolprent ‘The Square’.