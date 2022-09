Belg zegt komend jaar minder (online) te zullen kopen: e-shops met gratis levering en terugzending hebben ferme stap voor

Een verrassing is het in deze tijd van ongeziene energieprijzen en een inflatie van zowat 10 procent allerminst. Bijna acht op de tien Belgische consumenten zegt de komende maanden en zelfs het volgende jaar minder (online) te zullen kopen.

Na de boost die corona was, staat ook de e-commerce nu dus een niet zo rooskleurige tijd te wachten. Dat blijkt uit onderzoek van Mollie, de financial services provider die ruim de helft van de e-commerce platformen in België helpt de betalingen te stroomlijnen.

Een op de twee Belgen (49 procent) verwacht dat de economische situatie nog slechter zal worden. Dat economisch pessimisme vertaalt zich in minder (online) aankopen om de stijgende levensduurte het hoofd te bieden. 43 procent verwacht “een beetje” minder te zullen uitgeven, 36 procent “veel minder”.

Als e-commerceplatformen willen blijven groeien in deze moeilijke omstandigheden, zullen ze moeten inzetten op wat de consument belangrijk vindt. En voor de Belgische e-shopper is dat nog steeds met stip gratis levering: 73 procent van de ondervraagden geeft aan dat gratis levering bepalend is voor zijn online-aankopen. 68 procent gaat op zoek naar de beste prijs, en de mogelijkheid goederen die niet aan de verwachting voldoen gratis terug te zenden, is voor 63 procent doorslaggevend.

“We leven in onzekere economische tijden. We verwachten dat consumenten daardoor meer zullen vergelijken en hun aankopen zullen doen op de platformen die hen het meeste gebruiksgemak en vertrouwen bieden”, zegt Chun Kay Tang, sales lead Belgium bij Mollie. “Je kan er als webshop dus maar beter alles aan doen om een zo goed mogelijke klantenervaring te bieden. Dus wees duidelijk over je bezorgkosten en retourbeleid en boor nieuwe markten aan door relevante betaalmethodes toe te voegen aan je check-out zoals Buy Now, Pay Later en de mogelijkheid om af te rekenen met maaltijd- en ecocheques.”

De favoriete online-betaalmethoden blijven voor de Belg in volgorde wel Bancontact, PayPal en de creditcard.