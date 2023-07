Belg omgekomen bij ongeval in Spaanse Marbella

Volgens de plaatselijke autoriteiten reed er vrijdagmiddag een vrachtwagen in op een personenwagen die met pech aan de kant stond. Twee mensen kwamen om het leven, vier anderen raakten gewond.

De eerste telefoontjes van getuigen liepen binnen even voor 14 uur. Ze gaven aan dat het ongeval gebeurd was aan kilometerpaal 191 van de snelweg richting Málaga en dat de vrachtwagen na de aanrijding de berm in was gegaan en iets lager tot stilstand was gekomen.

Helikopter

De hulpdiensten kwamen onmiddellijk ter plaatse, waaronder de brandweer en een medische helikopter. Twee mensen overleefden het niet, waaronder dus ook een Belg. Meer gegevens zijn over hen voorlopig niet bekend. Het is niet duidelijk of de Belg in de vrachtwagen of de personenwagen zat.

Volgens de Spaanse autoriteiten raakten ook vier mensen gewond: twee mannen, van 35 en 33 jaar, en twee vrouwen, van 25 en 21 jaar. Zij werden naar ziekenhuizen in de buurt overgebracht. Het is niet bekend of bij de gewonden ook Belgen zijn.