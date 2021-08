‘Belg neergeschoten aan luchthaven van Kaboel’

Opgelet: de beelden zijn schokkend.

Vrijdag, omstreeks 2.40 uur ‘s middags: op de eerste dag van operatie ‘Red Kite’ probeerden Belgen de luchthaven van Kaboel te bereiken. Ook Hotak Jahanshir stond tussen een enorme mensenmassa te wachten, zegt zijn broer Sherbaz. Die ging met Hotak mee. Hotak heeft de Belgische nationaliteit, Sherbaz niet.

Voor de noordelijke toegangspoort, die voornamelijk gecontroleerd wordt door Amerikanen, bevalen militairen dat ze moesten gaan zitten voor de prikkeldraad, beweert Sherbaz. “Op dat moment kwam er een Belgische militair naar de poort”, zegt hij. “Hij vroeg of er Belgen aanwezig waren.”

Hotak reageerde. De Belgische militair verwittigde de anderen dat hij naar de poort mocht komen, maar dan schoot een Amerikaanse soldaat hem neer, beweert Sherbaz. “Ik kon de Amerikaanse vlag op zijn uniform zien”, zegt Sherbaz. “Ik werd woedend en vroeg waarom hij dat deed, maar hij riep: ‘Go, go!’ Hij zei dat hij op mijn voorhoofd zou mikken, als ik niet vertrok.”

De Morgen kon niet verifiëren dat een Amerikaanse soldaat betrokken was bij het incident waarbij de Belg van Afghaanse origine gewond raakte. Wel kwam De Morgen in het bezit van beelden uit het ziekenhuis, waarop dokters hem verzorgen. Volgens de dokters is hij geraakt door een plastieken of rubberen kogel, zo is op de beelden te horen. Hotak heeft een bloedend gat in zijn kin. Zijn kaak is gebroken, zeggen de dokters.

Door zijn verwonding was de man niet in staat om ons zelf te woord te staan. Ondertussen verblijft hij niet meer in het ziekenhuis, maar probeert hij bij zijn familie in Kaboel te herstellen. De Morgen heeft de beelden ondertussen aan de FOD Buitenlandse Zaken bezorgd. Die reageerde dat de zaak momenteel nog wordt onderzocht.