Belg blijft jodiumpillen hamsteren. ‘Duidelijk een paniekreactie’

In de nasleep van de aanslagen van 2016, toen het er even op leek dat ook kerncentrales doelwitten konden worden van IS, bestelde de federale regering 4,6 miljoen doosjes Kaliumjodide met telkens 10 tabletten van 65 milligram bij het Britse farmaceuticabedrijf Gerot Lanach. Elke Belg kon gratis een doosje ophalen bij de apotheek, maar echt succesvol was de actie niet. Na enkele weken werd duidelijk dat de doelgroep werd gemist: vooral oudere mensen sloegen doosjes in wegens gratis. Zo’n 4 miljoen bleven achter in de voorraden van de apothekers. In de Kempen en de regio rond de kerncentrale van Tihange zaten veel apothekers nog met overschotten van vorige campagnes uit 2010 en 2011.

Sinds Vladimir Poetin vorige week zinspeelde op de inzet van nucleaire wapens merkt de Apothekersbond (APB) een enorme toename. “Het gaat nu al om dertig- tot vijftigduizend doosjes per dag”, zegt Michael Storme. “Het is duidelijk een paniekreactie, maar wij grijpen de gelegenheid aan om de mensen goed voor te lichten en er vooral op te attenderen dat ze die pil vooral niet op eigen houtje mogen innemen. En ook dat je ze voorbij de veertig beter niet slikt. Het blijft een geneesmiddel, met dus een risico op bijwerkingen. Boven de veertig jaar vermindert de kans op het ontwikkelen van schildklierkanker en verhoogt het risico op bijwerkingen.”

Jodiumtabletten bieden bescherming tegen radioactieve straling na een kernramp. Door stabiel niet-radioactief jodium in te nemen, wordt voorkomen dat de schildklier de radio-isotopen van jodium, die zich in de radioactieve wolk bevinden, opneemt. Idealiter slik je de pil drie uur voor een nucleair incident. “Maar dat kunnen mensen natuurlijk niet weten”, zegt Storme. “Je moet ze zo snel mogelijk nemen na een oproep daartoe van de overheid.” Het staat zo ook op elk doosje: “Enkel te gebruiken bij nucleair ongeval en pas na uitdrukkelijke aanbeveling door de overheid.”

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft met Telerad een netwerk van 250 meetstations die de radioactiviteit in lucht en water meet. “Ergens is het goed dat meer mensen jodiumtabletten in huis halen”, zegt Ines Venneman (FANC). “Vanuit menselijk oogpunt is het begrijpelijk dat mensen nu naar de apotheker rennen, zolang ze de raadgevingen volgen. Het is vooral belangrijk dat kinderen en jongvolwassenen een tablet slikken.”

Mocht dat ooit nodig zijn, dan wordt iedereen gewaarschuwd via BE-alert. “Dan worden werkelijk alle middelen ingezet”, zegt Venneman. “Tv, radio, tekstberichten. Je zal het niet kunnen missen.”