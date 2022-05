Beleggingsgoeroe Warren Buffett: ‘Wie zich wil wapenen tegen inflatie investeert best in zichzelf’

“Het beste wat je nu kunt doen is ergens uitzonderlijk goed in zijn”, zei het ‘orakel van Omaha’ zaterdag tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Berkshire Hathaway, het ‘Woodstock van het kapitalisme’. “Als je de beste dokter van de stad bent, als je de beste advocaat bent, als je de beste bent in wat dan ook, dan gaan mensen je iets geven in ruil voor wat jij aanbiedt.”

Volgens Buffett kunnen “de vaardigheden die je hebt, dewelke die ook mogen zijn, nooit van je afgenomen kunnen worden. De inflatie kan die niet wegjagen. Alles waarmee je jezelf ontwikkelt, is dus veruit de beste investering.”

Daarbij is het volgens de beleggingsgoeroe vooral belangrijk om uit te zoeken waar je goed in bent in plaats van te focussen op één doel. “Zoek uit waar je van nature goed in bent”, zei Buffett. “Ik had 10.000 uur kunnen spenderen om een zwaargewicht bokser te worden. Ik denk niet dat dat iets opgeleverd zou hebben. Je valt gewoon in datgene wat je echt graag doet, waar je goed in bent en wat nuttig is voor de maatschappij.”

Inflatie is onvoorspelbaar

Daarnaast waarschuwde de miljardair ervoor om niet te luisteren naar mensen die beweren inflatie te kunnen voorspellen. “De vraag is hoeveel precies”, zei hij. “Het antwoord is dat niemand het weet.”

Ook Buffets boezemvriend en vicevoorzitter, de ondertussen 98-jarige Charlie Munger, had advies voor de aanwezige aandeelhouders. “Als je een pensioenrekening hebt en een vriendelijke adviseur stelt voor om al het geld in bitcoin te stoppen, zeg dan gewoon nee.”

Casinogedrag op de beurs

Verder merkte Buffett op dat de Amerikaanse beurzen “bijna helemaal een casino” zijn geworden na de toestroom van miljoenen nieuwe beleggers die tijdens de coronapandemie zijn ingestapt. Volgens hem wordt er nu gewed op de snelle koersschommelingen van bedrijven als ­Apple en Tesla.

“Grote bedrijven in Amerika zijn almaar meer pokerchips geworden”, zei Buffett. “Wall Street verdient hoe dan ook geld, door de kruimels op te vangen die van de tafel van het kapitalisme vallen.”

“Veel mensen die niets van aandelen kennen zitten volop aandelen te kopen en te verkopen”, voegde Munger eraan toe. “En ze worden geadviseerd door brokers die er nog minder van kennen.”

Op zoek naar koopjes

Beleggers zakken jaarlijks in groten getale af naar de jaarvergadering van Berkshire in Omaha om hun oor te luister te leggen bij het orakel. Buffett geldt als een van de invloedrijkste en succesvolste beleggers aller tijden. Zijn strategie is al 60 jaar onveranderd: zoeken naar koopjes.

“Ik koop liever prachtondernemingen tegen een redelijke prijs dan slecht presterende ondernemingen tegen een spotprijs”, schreef de meesterbelegger ooit in een van zijn beroemde aandeelhoudersbrieven.

Op zijn elfde zei Buffett tegen een vriendje dat hij op zijn 35ste miljonair zou zijn, vermeldt zijn door Alice Schroeder geschreven geautoriseerde biografie. Hij was toen al bezig aan de weg te timmeren, druk in de weer met beurstabellen en koersgrafieken.

Kennis geeft macht, leerde Buffett al snel. Zo speculeerde hij als middelbareschoolstudent op een koersdaling van AT&T, simpelweg om zijn leerkrachten op stang te jagen. Zij wisten dat hij goed onderlegd was in beleggen, en hij wist dat ze een deel van hun pensioengeld in aandelen van de telecomgigant hadden gestopt.