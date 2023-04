Beleggers verliezen vertrouwen in postbedrijf: ‘Bpost is gewoonweg verslaafd aan subsidies’

Het aandeel van Bpost op de Brusselse beurs verloor dinsdag bijna 20 procent van zijn waarde. Het postbedrijf heeft nog meer overheidsopdrachten ontdekt die mogelijk niet in de lijn met de wet zijn. Wat is er aan de hand?

Na het krantencontract, komt er meer miserie naar boven voor Bpost. Nadat een interne doorlichting van de aanbesteding voor de verdeling van kranten en tijdschriften illegale afspraken aan het licht had gebracht, heeft Bpost ook andere aanbestedingen en overheidsopdrachten onder de loep genomen. Uit de voorlopige resultaten is volgens het postbedrijf gebleken dat de marges op bepaalde diensten aan de Belgische staat mogelijk te hoog liggen. Over welke contracten het precies gaat, wil Bpost niet bekendmaken.

Navraag in de Wetstraat brengt ook geen duidelijkheid. N-VA-Kamerlid Michael Freilich: “Toen ik het nieuws vanochtend te horen kreeg, dacht ik meteen: welk voordeel zou het kunnen zijn? Je kan bijna lotje trekken, Bpost levert zoveel verschillende diensten aan de overheid. Denk dan bijvoorbeeld aan de concessies voor de nummerplaten, de uitbetaling van de pensioenen aan huis of de aangetekende zendingen. Het is goed dat nu eindelijk alles boven water komt. En het zal hier zeker niet bij blijven, daar ben ik van overtuigd.”

Een ander dienst die BPost levert voor de overheid is het beheer van de 679-rekeningen. Dat zijn financiële rekeningen die gebruikt worden voor de betaling van boetes en verschuldigde btw. Al in 2017 gaf de inspectie Financiën hierover een negatief advies. Die opdracht wordt al jaren onderhands gegund, zonder de concurrentie te laten spelen. In principe vormt dat geen probleem, maar dan moet het aangemeld worden bij de Europese Commissie én dan moet men binnen een maximale brutomarge van 7,4 procent boven op de kostprijs blijven.

Aan beide voorwaarden is hier niet voldaan. “Het was toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt, die toch beslist heeft om Bpost opnieuw een opdracht van twee jaar te geven”, zegt Open Vld-parlementslid Jasper Pillen. “Daar ligt dus ook een zekere verantwoordelijkheid.”

Van Overtveldt zelf was niet bereikbaar voor commentaar. Freilich, partijgenoot bij N-VA, springt voor hem in de bres. “Dat was de verantwoordelijkheid van de toenmalige minister van de Post: Alexander De Croo.”

Pleidooi voor privatisering

Waar Pillen en Freilich het wel over eens zijn, is dat er nu een debat ten gronde moet komen over de privatisering van Bpost. Freilich: “Je kan als junkie toch niet blijven vasthangen aan je dealer. Bpost is gewoonweg verslaafd aan subsidies. Zonder gunsten is het een megaverlieslatend bedrijf. Laat ons dan nu het debat maar eens ten gronde voeren over wat we ermee moeten aanvangen.”

Een privatisering staat zeker niet op de radar van minister van Overheidsbedrijven en Post Petra De Sutter (Groen). Ze laat in een reactie wel weten dat als er onregelmatigheden gebeurd zijn, de Belgische staat het te veel betaalde geld terug zal eisen. “Wij als staat kunnen onmogelijk toelaten dat er contracten zijn waar een verkeerde prijs op geplakt is, dus we zullen handelen net zoals in die andere contracten het geval was.”

Deze nieuwe elementen kosten Bpost handenvol geld. Voorlopige schattingen wijzen op een impact voor dit jaar op de operationele winst van 25 tot 50 miljoen euro. Ook op de beurs kreeg Bpost rake klappen. Het aandeel ging dinsdag maar liefst met 18,8 procent achteruit. De marktwaarde van het bedrijf daalde zo met meer dan 200 miljoen euro. Bpost is nog maar 940 miljoen euro waard en duikt zo voor het eerst sinds de beursgang in 2013 onder het miljard euro.