Beleggers nemen nu Deutsche Bank onder vuur: aandeel zakt met ruim 10 procent

De onrust in de bankensector heeft een nieuwe zwengel gekregen. Vooral Deutsche Bank staat onder druk. De koers van het aandeel zakt vrijdag met 13 procent, waardoor het maandverlies al op 20 procent staat. De prijs voor beleggers om zich in te dekken tegen het faillissement van Deutsche Bank is gestegen naar het hoogste peil in vier jaar.

Ook landgenoot Commerzbank en het Franse Société Générale delen in de klappen, met koersverliezen van respectievelijk 8 en 7 procent. De Europese banksector staat op de beurs op een verlies van ruim 4 procent, waarmee het de slechts presterende sector is.

Daarmee blijven er maar naweeën komen van de ondergang van drie Amerikaanse banken en de redding van het Zwitserse Credit Suisse door aartsrivaal UBS. Die voorvallen hebben de afgelopen weken de vrees bij beleggers opgepookt dat er grotere onderliggende problemen zijn dan de ogenschijnlijk individuele oorzaken die elk van de getroebleerde banken fataal is geworden.

De vrees is vooral dat de hoge en nog altijd oplopende rentes nieuwe banken in de problemen zullen brengen, met gevaar voor de stabiliteit van het hele financiële systeem.

Reden voor onrust onduidelijk

Een specifieke reden voor de onrust rond Deutsche Bank lijkt er niet te zijn. “Deutsche Bank staat al een tijdje in de schijnwerpers, op een vergelijkbare manier als Credit Suisse”, zegt Stuart Cole, hoofdeconoom bij Equiti Capital. “Er zijn verschillende herstructureringen en veranderingen in de leiding doorgevoerd in een poging om de bank weer solide te maken. Maar tot nu toe lijken die inspanningen niet echt te hebben gewerkt.”

De overname van Credit Suisse, op aansturen van de Zwitserse overheid, is “geen indicatie” van de gezondheid van de Europese banken, zo verkondigde een bestuurder van Deutsche Bank donderdag. Fabrizio Campelli voegde daaraan toe dat Deutsche Bank heel veel individuele retailklanten heeft, en daardoor niet zo vatbaar is voor een bankrun zoals gebeurde bij Silicon Valley Bank. Veel klantbedrijven van die ter ziele gegane Amerikaanse techbank zaten in de portefeuilles van een kleine groep durfkapitaalinvesteerders, waardoor de exodus van spaartegoeden geen beslissing was van talloze mensen, maar slechts van tientallen.

Bij dat soort communicatie over de financiële gezondheid is het altijd balanceren op een slap koord. Het moet geruststellend werken, zonder dat beoogde doel juist daardoor te ondergraven. In die zin is het vergelijkbaar met de beruchte uitspraak van Margaret Thatcher over machtig zijn: “Als je mensen moeten vertellen dat je het bent, dan ben je het niet.”

‘Geduld nodig’

Geruststellende woorden alleen zullen niet volstaan om deze situatie op te lossen, zegt Andreas Lipkow, strateeg bij Comdirect Bank, aan persbureau Bloomberg. “Dat lukt waarschijnlijk alleen met concrete cijfers. Er is daarom geduld nodig. De komende kwartaalcijfers van de banken zullen nauwlettend bestudeerd worden.”

“Het grotere gevaar zijn de economische vooruitzichten, en de vraag hoe zowel de economie als het financiële systeem met een recessie zal omgaan”, meent James Athey, hoofdstrateeg bij vermogensbeheerder Abrdn. “Dan is een waardevermindering van activa waarschijnlijker.”