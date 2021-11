‘Belegger is gevoelig aan Covid-cijfers en begint te twijfelen’: ruim 4 op de 10 verwachten financiële crisis

Belgische beleggers vrezen dat Covid-19 de economie volgend jaar opnieuw in de problemen zal brengen. Vier op de tien verwachten binnen het jaar zelfs een financiële crisis. Dat blijkt uit de jongste ING-beleggersbarometer.

Morgen buigen onze regeringsleiders zich tijdens een vervroegd Overlegcomité over een eventuele verstrenging van de coronamaatregelen. Wat zij ook beslissen: de stijgende coronacijfers hebben sowieso een impact op de economie. De Belgische belegger zag de bui van van minder gunstige conjunctuurvooruitzichten in oktober al afkomen. De ING-beleggersbarometer van die maand tuimelde met 17 punten naar beneden, tot 104 punten. “De belegger begint duidelijk te twijfelen aan de kracht van het economische herstel,” stelt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België. “De stijgende covidcijfers en dure energieprijzen hebben hun stempel gedrukt op de economische verwachtingen. Maar ook het wereldwijde onderdelentekort begint op een aantal sectoren sterk door te wegen.”

Ruim derde beleggers ziet economie vertragen

Voor het eerst sinds april zijn er opnieuw meer beleggers (37 procent) die de economie zagen vertragen dan die een meer positieve conjunctuurevolutie vaststelden (36 procent). Dat is volgens Vanden Houte niet louter een aanvoelen van de belegger: “Ook uit data van de Europese commissie en de Nationale Bank blijkt dat we wat betreft de conjunctuurverwachtingen over de top heen zijn. Dit is niet alleen hier zo: onder meer ook China kent een zeer sterke vertraging.”

Peter Vanden Houte, hoofdeconoom ING. Beeld Photo News

Ook voor de toekomst werden de verwachtingen door de belegger neerwaarts bijgesteld: nog 36 procent ziet de economie in de komende maanden aantrekken, terwijl dat in september nog op 48 procent was. Met de huidige nog stijgende coronacijfers vreest Vanden Houte dat het vertrouwen volgende maand nog verder neerwaarts gaat. “De consument/belegger is namelijk zeer gevoelig voor stijgende Covid-cijfers.” In oktober verwachtte nog minder dan de helft van de beleggers (47 procent) dat de Belgische economie in 2022 beter zal presteren dan dit jaar.

41 procent vreest financiële crisis binnen het jaar

Een grote meerderheid van de beleggers (83 procent) meent dat corona ook in 2022 nog een bedreiging zal vormen voor de Belgische economie. Vanden Houte: “Dat zal ook absoluut zo zijn: zolang Covid blijft circuleren, blijft ook de onzekerheid.” Een kleine fractie van 7 procent schat deze bedreiging voor volgend zelfs groter in dan voor dit jaar. “

Bijgevolg blijven ook wat de financiële markten betreft nogal wat Belgen op hun hoede. Zo vrezen meer dan vier op de tien (41 procent) beleggers zelfs een nieuwe financiële crisis binnen de 12 maanden. Amper 14 procent denkt dat de probabiliteit daarvan laag ligt. Opmerkelijk volgens ING is dat ook 37 procent van de actieve beleggers, die veelal toch wat meer vertrouwen hebben, onheil op de financiële markten verwachten. “Het ‘groene licht’ voor de economie is er nog niet - het is eerder oranje. Tegelijk herleefde de markten wel op: de beurzen stegen flink, met waarderingen aan de eerder hoge kant. Met die spanning worstelen beleggers”, weet Vanden Houte. “Als er dan sprake is van een verhoging van de rente door de centrale banken, zit de schrik er sneller in dat het slecht zou kunnen aflopen.”

Of die vrees terecht is? “Voor een belegging in risicovolle activa moet je eerder naar een horizon van 10 jaar kijken. Het is uiterst zeldzaam dat zelfs wie daags na een crash instapte na die tijd nog steeds met een negatief rendement kampt”, aldus de ING-econoom.