Beleggen vanuit je broekzak: hoe riskant is Robinhood?

De populaire Amerikaanse broker Robinhood wil 2,2 miljard dollar ophalen met een beursgang. Zijn app vergroot de kracht van beginnende beleggers, maar maakt ze ook kwetsbaar.

1. Wat is Robinhood?

Robinhood werd in april 2013 opgericht door de Bulgaars-Amerikaanse Vladimir Tenev (34) en de Amerikaanse miljardair-ondernemer van Indiase afkomst Baiju Bhatt (37). Met Robinhood bouwden ze een gratis app voor beleggers. Tenev wilde daarmee de ‘elitaire’ financiële wereld openbreken. Vandaar de keuze van de naam van het bedrijf: om iedereen toegang te geven tot de financiële markten, niet alleen de rijken.

Robinhood werkt met de belofte dat elke beurstransactie gratis is. Er worden dus geen commissiekosten aangerekend. In plaats van de klant betalen zogenaamde market makers – die de orders op de beurs plaatsen – een vergoeding. Dat heet ‘payment for order flow’ en is niet toegestaan bij ons door de beursautoriteiten, waardoor de app bij ons niet beschikbaar is.

Dankzij de oprukkende digitalisering kun je steeds makkelijker handelen via de eigen pc en zelfs smartphone. Ontstaan uit de Occupy Wall Street-beweging wilde Robinhood de grote financiële reuzen uitdagen. Argumenten die vooral in de smaak vielen bij jongeren.

2. Vanwaar het grote succes?

Tijdens de pandemie werd de interesse in beleggen bij jongeren gewekt. Ze vinden elkaar op platformen als Reddit, waar ze koopadviezen doorspelen. Het model van Robinhood is zo gebouwd dat het én handig én gratis is. Dat leidt ertoe dat beleggen en aandelenhandel meer op een virtuele game gaan lijken. De opzet is beleggen vanuit je broekzak en meer voor de fun. De aankleding van de app is daarrond gebouwd, waardoor je niet direct het idee hebt dat het gaat om (risicovol) investeren met echt geld. De app telt naar schatting 31 miljoen gebruikers, van wie de gemiddelde leeftijd 26 jaar is.

De belofte van ‘gratis’ is uiteraard niet helemaal sluitend. Robinhood voert transacties uit via Citadel, een makelaar in Chicago. In ruil voor de gratis handel worden de transacties van gebruikers doorgestuurd naar makelaars die, net als op Facebook, betalen om hun data te verzamelen. Zij verkopen die realtimegegevens op hun beurt aan fondsbeheerders en shortsellers op Wall Street. De cirkel draait rond, almaar sneller en perfider: de Robinhood-beleggers die de grote financiële instellingen een neus willen zetten, betalen hun gedoodverfde opponenten dus met hun eigen data.

De app is handig te gebruiken op een smartphone. Beeld AFP

3. En nu wil Robinhood naar de beurs?

Het beleggingsplatform heeft een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Het hoopt bij zijn beursgang zowat 2,2 miljard dollar (1,87 miljard euro) op te halen. Robinhood wil daarvoor 55 miljoen aandelen verkopen met een prijsvork tussen de 38 tot 42 dollar per stuk. Daarmee zou het bedrijf een waardering krijgen van rond de 35 miljard dollar. Als het later dit jaar tenminste – een datum is er nog niet – succesvol zijn beursgang kan aftrappen.

De investeerders achter de app willen hun kapitaal verzilveren. Bekende vroege investeerders zijn zanger-acteur Jared Leto, acteur Ashton Kushner en rapper Snoop Dogg. De aantrekkingskracht van de app lijkt op een hoogtepunt te zitten. De omzet in het eerste kwartaal ging maal vier, van 128 miljoen tot 522 miljoen dollar. Het aantal gebruikers dat minstens maandelijks transacties plaatst via Robinhood verdubbelde tot 17,7 miljoen. Nog belangrijker, elke gebruiker leverde ook meer inkomsten op: 137 dollar per hoofd, liefst 65 procent meer dan in dezelfde periode van 2020. Het zorgde voor een bedrijfswinst van 115 miljoen dollar, vergeleken met een verlies van 47 miljoen het jaar daarvoor. Al torst Robinhood netto in totaal wel nog een monsterverlies van 1,4 miljard dollar. Met de beursgang smeedt Robinhood dus het ijzer terwijl het heet is.

4. Waarom is er controverse?

Robinhood was de geliefde app van niet-professionele beleggers die begin dit jaar flink belegden in gamewinkelketen GameStop, bioscoopketen AMC en andere aandelen die afgeschreven leken. Een van de motieven was om shortsellers, die speculeren op een koersdaling, dwars te zitten. Het zorgde er op een gegeven moment voor dat GameStop in één week 1000 procent in waarde steeg.

Robinhood is echter niet onomstreden. Toen de hype rond Reddit-aandelen zijn hoogtepunt bereikte, beperkte de app het aantal transacties rond veel verhandelde aandelen. Op sociale media werd direct gespeculeerd dat dit op aangeven van professionele beleggingsfondsen gebeurde.

Uitgerekend de dag voor het indienen van zijn beursprospectus legde de Amerikaanse waakhond Finra Robinhood een boete van 70 miljoen dollar op. Als reden voor de uitzonderlijk hoge boete noemde de regulator de technische problemen op een platform dat net inzet op markten die bijzonder snel kunnen veranderen, en waar het uitvallen tijdens zo’n volatiele periode klanten duizenden dollars kan kosten.

Daarnaast liet Robinhood duizenden klanten beleggen in riskante producten die ‘niet geschikt waren’ voor hen en gaven ze klanten soms foutieve informatie over hun geldreserves. Dat laatste wordt gezien als een aanleiding voor de zelfdoding van een jonge Robinhood-klant vorig jaar, die ten onrechte geloofde dat hij 730.000 dollar aan verlies had gemaakt. De app kreeg al meerdere waarschuwingen doorheen de jaren, maar slaagde er tot nu toe niet in om daaraan tegemoet te komen.