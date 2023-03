Belastingvoorstel Van Peteghem was het enige positieve nieuws uit de Wetstraat, en toch zal er niks van komen

Beste lezer,

Hoeveel mogen politici verdienen? En hoeveel mag hun pensioen bedragen? Het zijn fundamentele vragen na de heisa over het pensioen/de uittredingsvergoeding van Herman De Croo (Open Vld) en Siegfried Bracke (N-VA). Politici van links tot rechts konden er niet snel genoeg bij zijn om dit te veroordelen. Maar deze heisa zou vooral een aansporing moeten zijn om alle voordelen van politici onder de loep te nemen. RTBF-journalist Alain Gerlache pleit op een ironische toon voor een volksberoep om de financiering van de politiek te bespreken.

Privileges moeten op de schop – denk aan de onbelaste onkostenvergoeding van duizenden euro's en de premies tot 40.000 euro per jaar voor een paar extra vergaderingen –, maar een degelijk maandelijks salaris voor ministers en parlementsladen is de prijs die we betalen voor een goed werkende democratie. Politici moeten hun job vooral met overtuiging doen, maar plat populisme mag niet tot een race to the bottom leiden. De politiek moet bekwame mensen kunnen aantrekken, het gaat toch over onze centen die goed beheerd moeten worden. De politieke spelletjes van de afgelopen week helpen het imago van de politiek natuurlijk niet vooruit.

Gelukkig kwam er ook nog wat positief nieuws uit de Wetstraat. Zo was er de belastinghervorming die minister van Financiën Vincent Van Peteghem op tafel legde. Mensen die werken zouden zo netto meer overhouden door het verhogen van de belastingvrije som en een aanpassing van de belastingschalen. Oké, ze gaat zeker niet ver genoeg om ons systeem helemaal op orde te zetten – zo kunnen er vragen gesteld worden over meer belastingvermindering voor kinderopvang –, maar er worden wel stappen in de goede richting gezet en er worden keuzes gemaakt. Het blijft jammer dat de politiek tot volgend jaar in een houdgreep zit en dat ook deze hervorming weinig kans maakt.

Een beslissing die de regering deze week wel nam is om de bundeling van woonkredieten met verzekeringen in te perken. Als u nu een hypothecair krediet wil afsluiten, dan kan u allerlei kortingen krijgen door bijvoorbeeld de brandverzekering ook bij dezelfde bank af te sluiten. De regering heeft nu beslist dat na een derde van de looptijd van het woonkrediet moet kunnen overgeschakeld worden op een nieuwe polis zonder gevolgen voor de rentevoet. Daarnaast zullen klanten binnenkort meteen na de afsluiting van het krediet hun bankrekening naar een andere bank kunnen verplaatsen. De nieuwe regels gelden wel enkel voor nieuwe hypotheken.

Vrijdag kunt u de nodige overlast verwachten omdat heel wat ambtenaren het werk neerleggen. Waarom nu weer, vraagt u zich af? Wel, uit getuigenissen blijkt dat er in iedere sector wel bekommernissen zijn, die moeten aangepakt worden. En dan hebben we het nog niet over de zorgsector, die kreunt onder het personeelstekort.

Maar al bij al hebben we het in België nog goed. Denken we maar aan de oorlog in Oekraïne of de aardbeving in Turkije en Syrië. Er wordt dan ook een actie opgezet om financiële steun te bieden. Meer informatie vindt u via www.1212.be. Vanaf 40 euro heeft u recht op een belastingvermindering van, dat is ons in herinnering gebracht na de pensioensaga rond de ex-Kamervoorzitters. Herman De Croo schonk 125.000 euro aan de Stichting tegen Kanker, maar hij zal het naar eigen zeggen niet inbrengen op zijn belastingbrief. En zo is de cirkel helemaal rond.

