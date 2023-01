‘Belast ons nu’: superrijken roepen overheden op om rijkentaks in te voeren

De groep miljonairs noemt zich de de ‘Fight Inequality Alliance’. Volgens hen is het aantal ultrarijken de afgelopen tien jaar met meer dan 50 procent toegenomen. In een petitie die ze woensdag presenteren, noemen de ondertekenaars rijkdom ‘een van de meest genegeerde vormen van extremisme ter wereld’.

De opeenhoping van rijkdom aan de top is al vijftig jaar aan de gang en de trend is de laatste jaren aanzienlijk versneld, aldus de miljonairs. Eerder deze week bleek nog dat van de 39.000 miljard euro nieuwe rijkdom die de afgelopen twee jaar gecreëerd werd, twee derde naar de rijkste één procent van de wereldbevolking ging.

‘De oplossing is voor iedereen duidelijk te zien. Jullie, onze mondiale vertegenwoordigers, moeten ons, de superrijken, belasten en dat moet nu beginnen.’

De ondertekenende miljonairs komen uit de tech-, voeding- en energiesector, naast beleggers, erfgenamen en bekendheden zoals Hulk-acteur Mark Ruffalo en documentairemaker en activist Abby Disney.

Vermogensbelasting van 2 procent

Volgens de organisaties achter de petitie, waaronder ontwikkelingshulporganisatie Oxfam en de ‘Patriotic Millionaires’, is het aantal mensen met minimaal 5 miljoen dollar vermogen de afgelopen tien jaar met meer dan de helft gegroeid. Datzelfde geldt voor mensen met 50 miljoen of meer. Het aantal miljardairs verdubbelde, net als hun vermogen.

In de petitie opperen de miljonairs een wereldwijde, jaarlijkse vermogensbelasting van 2 procent voor 5 miljoen of meer, 3 procent voor 50 miljoen of meer en 5 procent voor miljardairs. Dat zou 1,7 biljoen dollar op kunnen leveren.

De ondertekenaars komen vooral uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het zwaarder belasten van de superrijken kan volgens de opstellers rekenen op de steun van economen. Een peiling onder 135 economen uit veertig landen laat volgens de organisatie zien dat 71 procent het idee om de rijken in hun land meer te belasten de komende vijf jaar steunt.

‘Als we geven om onze democratie, om onze gemeenschappen en om onze aarde, dan moet dit gebeuren’, zegt de Oostenrijkse miljonairsdochter Marlene Engelhorn, medeoprichter van Taxmenow. ‘En toch hebben onze beleidsmakers niet het gezonde verstand om te luisteren, of ze voelen de noodzaak niet. De grote vraag is: wat, of wie, houdt ze tegen?’