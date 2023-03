Bel eens een dichter van wacht, want de behoefte aan woorden kan op ieder moment ontstaan

Xavier Roelens zit in Waregem achter zijn tafel die bedolven is onder de dichtbundels. Zijn telefoon is binnen handbereik. Roelens is vandaag voor het eerst dichter van wacht. Dit betekent dat hij twee uur lang de hulplijn voor poëzie zal bemannen. Stipt om acht uur gaat de telefoon, de eerste beller is een vrouw die elke week naar de hulplijn belt. Zo begint het gesprek dat een tiental minuten duurt. Roelens leest een gedicht voor uit zijn eigen bundel Onze kinderjaren, waarin zevenenzeventig gedichten ingedeeld zijn per geboortejaar. Roelens neemt zich voor om bij elk gesprek het gedicht te schenken dat hoort bij het geboortejaar van de beller.

Daarna belt een vrouw die in de put zit. Ze zegt dat ze graag opgemonterd wil worden. “Dat was even een spannend moment, want ik wist niet of het gedicht dat bij haar jaartal hoorde wel vrolijk zou zijn, maar gelukkig was dat gedicht een goede keuze. Ze kon er weer even tegen.” Een andere beller was de dag ervoor jarig geweest en wilde zichzelf een gedicht cadeau doen. Roelens ervaart zijn eerste wacht als een warme avond. “Je voelt dat mensen het fijn vinden om uit de dagdagelijkse routine te stappen, maar andersom gebeurt voor de dichter net hetzelfde. Het is bijzonder dat je met een gedicht een verschil kan maken.”

Dichters van wacht is een initiatief van verb(l)ind, een organisatie die deugddoende ontmoetingen tussen mensen wil aanwakkeren. Het idee ontstond bij initiatiefnemer Hein Huyghe nog voor de coronaperiode, maar kwam in een sneltrein terecht door de eerste lockdown. Huyghe: “Dat was de periode waarin er geen mens in de stad was, auto’s stonden stil, de wereld leek verlaten. Toen was de behoefte aan veilig contact het grootste.” Huyghe is psycholoog. Hij legt me uit dat we als mens nood hebben aan verbinding. “We hebben fysiologische noden zoals eten en slapen, dat weet iedereen. Maar we hebben ook psychologische noden en die zijn minstens even wezenlijk. We kunnen niet beslissen dat we geen voedsel of slaap meer nodig hebben, zo kunnen we ook niet zomaar beslissen dat we geen verbondenheid meer nodig hebben.” Het zijn de hoge statistieken over eenzaamheid die de aanleiding zijn geweest voor verb(l)ind.

Dichters van wacht bleek echter zo’n groot succes te zijn tijdens de covidperiode dat de hulplijn voor poëzie nu permanent bemand is, want de behoefte aan woorden kan op ieder moment ontstaan. Zo ook bij Ruth die een kaartje wilde schrijven voor een koppel dat binnenkort in het huwelijksbootje stapt, maar niet verder kwam dan de clichés. Ze besloot te bellen en kreeg Maud Vanhauwaert aan de lijn. Toevallig is het ook het gedicht van Vanhauwaert dat op de Antwerpse trouwboekjes prijkt. Dat staat nu ook op het kaartje van Ruth. “Ik ben niet iemand die een dichtbundel zou kopen, maar ik ben wel geïntrigeerd door de schoonheid van poëzie, hoe dichters zo goed de realiteit kunnen vatten en er een twist aan geven.”

Is het een mooi toeval dat Ruth aan Vanhauwaert gekoppeld werd? Ja. Zowel dichter als beller kunnen niet beslissen met wie ze praten. Dat vindt Huyghe erg belangrijk omdat het waardevol is te spreken met mensen die je niet kent. “Andere hulplijnen vertrekken meestal vanuit een probleemstelling. Bij ons gebeurt dat niet. Er is een aanleiding om een gesprek te beginnen met een vreemde want een gedicht heeft altijd inhoud. Je ziet elkaar niet, de kans dat je elkaar tegenkomt is erg klein. Hierdoor ontstaat er vaak een openhartig en intiem gesprek maar dat hoeft niet. Mensen kunnen ook gewoon om een gedicht vragen en niet meer.”

Verb(l)ind droomt ervan om dichters van wacht uit te breiden naar een internationale, meertalige hulplijn voor poëzie waarin mensen kunnen bellen in hun moedertaal. “Het is niet omdat je een taal kan spreken dat je je ook goed kan uitdrukken. Dichters hebben dat vermogen wél. Zo kunnen we samen het bijzondere van de taal én elkaar herontdekken”, zegt Huyghe.

De lijnen zijn elke vrijdagavond open tussen 20 en 22 uur. Bel dichters van wacht via het gratis nummer 0800 11 233