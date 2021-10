‘Bekt goed hé, mijn naam in zo’n dossier. Maar dit is peanuts’: oud-VRT-baas Paul Lembrechts genoemd in Pandora Papers

Bekijk ook: onderzoeksjournalist Lars Bové (De Tijd) over Paul Lembrechts: ‘Dossier is vooral symbolisch, Lembrechts heeft zelf geen constructie opgezet’

Met een diepe zucht neemt Paul Lembrechts z’n telefoon op. “Ik ga daar geen commentaar op geven. Jongens toch, dit is van zo’n triestig niveau... Pfff.” Waarna de ex-bankier en voormalige VRT-topman dan toch van wal steekt. “Ik heb ooit aandelen gekocht van het bedrijf Asilia Africa, ja. Een bedrijf dat aan ecologisch toerisme doet in Afrika, wat mij aanspreekt. En ook omdat ik Jeroen Harderwijk - één van de eigenaars - goed ken van bij ABN Amro. Het gaat om een bedrag van om en bij 20.000 euro. Dat is een som geld, maar laat ons eerlijk zijn: in het licht van het grotere geheel is dat peanuts, hé. Met een groep van dertig vrienden van Harderwijk hebben we destijds dat geld overgeschreven naar een rekening van ABN Amro. Om hem te steunen na de crisis en om ervoor te zorgen dat zo’n waardevol bedrijf niet overkop gaat. Dat is echt een schitterend verhaal, doorweven van duurzaam en sociaal verantwoord ondernemen en het is zéér spijtig dat dit nu door de ‘Pandora Papers’ wordt besmeurd.”

Beeld Photo News

“Volgens mij bestond die structuur in de Maagdeneilanden al van voor onze investering en ik vermoed dat dit is opgezet met behulp van een private bankier. Het doel? Dat weet ik ook niet. Bedoeling was - geloof ik - om de structuur te verhuizen naar Mauritius, waar veel bedrijven zich vestigen omdat het een goed georganiseerde omgeving voor investeerders is. Er is alleszins nooit geld uitgekeerd, dus het is echt geen verhaal van belastingen ontwijken. Ik loop zelfs het risico mijn geld volledig kwijt te zijn, want ik hoef u niet te vertellen dat de coronacrisis het toerisme in Afrika geen goed heeft gedaan.”

Ook de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra werd de voorbije dagen al ter verantwoording geroepen als investeerder van Asilia. “Eerlijk? Niemand van ons heeft hier ooit bij stilgestaan”, zegt Lembrechts. “Wat de meerwaarde is om dit nu groot en breed uit te smeren? Ik begrijp dat niet. Natuurlijk zijn er mensen die doelbewust constructies opzetten om belastingen te ontwijken, maar dat is hier totaal niet het geval. Ik kan me geen financieel voordeel indenken. Maar ja, ze kennen mij van mijn vorige job (bij VRT en FNG, red.) en dan bekt dat goed hé. Een foto erbij en je naam in grote letters. Al het geld dat ik ooit heb verdiend, is wit geld. Ik hoef mij niet te verschonen. Ze hebben mij hier twee weken geleden over gecontacteerd en ik heb meteen hen doorverwezen naar Jeroen Harderwijk. Ik heb begrepen dat hij dezelfde uitleg heeft gegeven als ik nu, maar dat lees ik dan weer nergens. ‘t Zal niet interessant genoeg zijn, zeker? Ach.”