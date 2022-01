Bekroonde Franse acteur Gaspard Ulliel (37) overleden na skiongeval: ‘Filmwereld verliest groot talent’

Volgens een woordvoerster van het skigebied La Rosière werd Ulliel met een helikopter overgebracht naar het universitair ziekenhuis van Grenoble nadat een skiër tegen hem was gebotst. Zijn familie laat weten dat de acteur aan zijn verwondingen overleden is.

“Zijn gevoeligheid en de intensiteit van zijn acteerstijl maakten van Gaspard Ulliel een uitzonderlijk acteur”, schrijft de Franse minister van Cultuur Roselyne Bachelot op Twitter. “De filmwereld verliest vandaag een groot talent.”

Bekroond acteur

Ulliel maakte op 19-jarige leeftijd naam in de film Les Égarés van André Téchiné, aan de zijde van Emmanuelle Béart. In 2005 won hij de César voor beste mannelijk jong talent in de bekroonde oorlogsfilm Un long dimanche de fiançailles van Jean-Pierre Jeunet.

Twee jaar later vertolkte Ulliel de rol van de jonge Hannibal Lecter in de film Hannibal Rising, de prequel waarin de jeugd van de beroemde kannibaal uit de doeken wordt gedaan. Na Anthony Hopkins was hij de tweede acteur om Lecter gestalte te geven.

In 2017 won hij de César voor beste acteur voor zijn rol in Juste la fin du monde van Xavier Dolan. Hij zal binnenkort te zien zijn in de op stapel staande Marvel-serie Moon Knight op Disney+.

Behalve acteur was Ulliel ook model. Hij was het gezicht van het Franse merk Longchamp en het parfum Bleu de Chanel. In 2007 stond hij op de cover van de Franse Vogue, samen met het Nederlandse supermodel Doutzen Kroes.