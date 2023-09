Bekende zij-instromers: ‘Mijn twee kinderen hebben me naar school moeten duwen’

Het lerarentekort wordt bestreden door zij-instromers: redders in nood die van het onderwijs misschien niet hun eerste, maar na rijp beraad wel hun tweede loopbaan hebben gemaakt. In het beste geval krijgt uw kroost straks les van één van deze vier knappe bekende koppen. ‘Ik heb elke week dezelfde droom: iemand komt langs in mijn klas en zegt dat ik daar niet hoor te staan.’

SIEN WYNANTS, JUF IN HET ZESDE LEERJAAR: ‘1.800 EURO NETTO’

Ze heeft het bewust niet aan de grote klok gehangen, maar het voorbije halfjaar was Sien Wynants (33) – voorheen Ketnet, nog altijd Willy – één van de duizenden zij-instromers die in het schooljaar 2022-2023 de stap zetten van de privésector naar het onderwijs.

Sien Wynants: 'Ik vond het soms vervelend als ze me herkenden van tv. Dan hoorde ik ze bijna denken: 'Die van Ketnet komt het ook eens proberen.' Beeld Joris Casaer

Sien Wynants: “Ik kom uit een onderwijsfamilie: mijn mama en zus staan voor de klas, mijn oma vroeger ook. Toen mijn tijd bij Ketnet voorbij was en ik naar Willy was overgestapt, ben ik door een identiteitscrisis gegaan: wil ik de rest van mijn leven in de media werken? Toen heb ik een maand lang een afwezige leraar vervangen op een middelbare school. Ik wilde proeven of lesgeven iets voor mij was.

“Na die maand ben ik nog teruggekeerd naar Willy, maar dat was moeilijk te combineren met mijn gezin. Toen heb ik gesolliciteerd voor een job als zorgleerkracht bij de lagere school in mijn eigen straat. Dat leek me een vlotte manier om in te stappen: je staat niet voor de klas en hebt minder voorbereidingswerk. Op maandagochtend belde ik de school, die middag belde de directrice me terug: ‘Ik zou je toch liever inschakelen als juf voor het zesde leerjaar.’ Ik ben nog diezelfde dag begonnen. Het zou slechts voor een maand zijn, maar uiteindelijk ben ik tot het eind van het schooljaar gebleven.”

Sta je in september opnieuw voor de klas?

Wynants: “Nee. Die knoop heb ik nog maar pas doorgehakt. Wat het zo moeilijk maakt om als zij-instromer écht de stap te zetten, is het financiële aspect. Ik ben blij dat Ben Weyts het onderwijs heeft opengesteld voor mensen die nog geen onderwijsdiploma hebben en het toch willen proberen, maar zolang je dat diploma niet hebt, blijf je zitten met een startersloon.”

Hoeveel verdiende je als zij-instromer zonder pedagogisch diploma?

Wynants: “1.800 euro netto. Flink minder dan bij de radio. Dat vond ik niet erg.”

Maar je wilde graag dat diploma.

Wynants: “Ja. Ik was niet van plan de rest van mijn leven 1.800 netto te verdienen. Maar studeren kost geld.

“Als je als werkloze de stap naar het onderwijs zet, blijft je uitkering lopen zolang je studeert en wordt je studie betaald. Maar ik doe nog altijd opdrachten voor Willy en heb dus geen recht op een uitkering. Dat betekent dat ik geen enkele financiële steun kan krijgen, zelfs geen studiebeurs. Een LIO-traject voor leraren in opleiding, waarbij je je studie combineert met lesgeven, kan pas in het tweede jaar van de opleiding, dus zou ik nog altijd het eerste jaar moeten leven van mijn spaargeld en wat flexijobs. Mijn vriend freelancet als acteur en muzikant: ook niet bepaald lucratief. Ik heb de voorbije weken hard zitten zoeken naar een oplossing, maar die is er niet. Net toen ik dat had uitgedokterd, belde Willy met een voorstel: of ik het komende jaar voltijds het namiddagblok wilde presenteren. Ik heb ja gezegd.”

Met spijt in het hart?

Wynants: “Het was dubbel. Voor de klas staan was ontzettend zwaar, maar ik was nog nooit met zo’n voldaan gevoel thuisgekomen. Dat zei mijn lief ook, al zat ik elke avond tot een stuk in de nacht lessen voor te bereiden en mijn wiskunde bij te spijkeren. Ik had altijd al veel respect voor leerkrachten, en daar is de voorbije maanden nog eindeloos veel respect bij gekomen. Het was de zwaarste job die ik ooit heb gedaan.”

Wat maakte het zo belastend?

Wynants: “De verantwoordelijkheid die je dag na dag draagt voor 25 kinderen. Je moet niet alleen zeven uur per dag zien te vullen met interessante inhoud, je moet ook over elke leerling een dossier bijhouden. Daar kruipt ontzettend veel werk in. Je moet elke stap kunnen documenteren en elk incident met de directie bespreken, anders kunnen ouders dat tegen je gebruiken.”

Leerlingen en ouders durven vaker tegen de leerkracht in te gaan.

Wynants: “Ik vind het ook wel een goede evolutie dat leerlingen en ouders niet zomaar alles aannemen wat de leerkracht zegt. Ik had er zelf niet zoveel last van, maar als je in je eentje voor een klas van 25 staat en van elke ouder een vraag krijgt, dan neemt dat veel tijd in beslag.”

Zij-instromers zijn buitenbeentjes in de leraarskamer: geen echte starters, maar ook nog geen experten. Werd jij voor vol aangezien door de anciens?

Wynants: “Ik vond het soms vervelend als ze me herkenden van tv. Dan hoorde ik ze bijna denken: ‘Die van Ketnet komt het ook eens proberen.’

“Van sommige leerkrachten kreeg ik te horen: ‘Wel straf dat jij hier zomaar les mag komen geven zonder diploma.’ Ik begrijp dat. Wat zegt het over hún diploma als iedereen zomaar kan doen wat zij doen? En toch vind ik het ook positief: zo’n lage drempel zorgt ervoor dat mensen over de streep worden getrokken om het te proberen.”

Is dat koele onthaal in de leraarskamer één van de redenen waarom zoveel zij-instromers snel weer afhaken?

Wynants: “Het zal vast meespelen. Iedereen wil een leuke band met z’n collega’s. In januari en februari voelde ik nog argwaan als ik de leraarskamer binnenkwam, maar tegen juni ging het al veel beter. Tegen dan had ik mijn strepen verdiend.”

De leerlingen van vandaag zijn niet op hun mondje gevallen.

Wynants: “Ik was vroeger bang van mijn leerkrachten. Dat is nu wel even anders. Dan kwam ik ’s ochtends de klas binnen en zei iemand: ‘Amai, da’s een lelijke broek.’ Dan antwoordde ik: ‘Oké, maar dat kun je ook op een andere manier zeggen.’

“En toch zul je van mij niet horen dat het vroeger allemaal beter was. Hadden we een klasgesprek over maatschappelijke thema’s, dan viel me op dat de 12-jarigen van nu veel beter over hun emoties kunnen praten dan wij vroeger.

“Mijn school vindt het jammer dat ik in september niet terugkom. Ik heb intussen ook al telefoon gekregen van andere scholen: de nood is hoog. Maar ik heb mijn plan om juf Sien te worden zeker nog niet afgeschreven. Misschien probeer ik dit jaar alvast een paar theoretische vakken af te leggen, terwijl ik voor Willy werk. Ook al doe ik vijf jaar over de opleiding in plaats van twee, op het einde van de rit heb ik tenminste dat diploma.”

DEBORAH OSTREGA, MEDEWERKER BUSO‑SCHOOL: ‘ADVOCATEN OP SCHOOL’

Deborah Ostrega: 'Ik werd met open armen ontvangen door mijn collega's. Ze juichen het alleen maar toe dat ik hun team kom vervoegen, ook al heb ik niet het juiste diploma.' Beeld Joris Casaer

Wanneer we Deborah Ostrega (50) bellen, is ze nog van haar welverdiende rust aan het genieten aan haar caravan in de Hoge Venen. Vanaf volgende week moet ze weer volop aan de bak in het Sint-Jozefinstituut in Borgerhout.

Vroeger Lords of Acid, nu het onderwijs: als carrièresprong kan dat tellen!

Deborah Ostrega: “Ik zing nog altijd, maar ik ben ook alleenstaande moeder én niet de gemakkelijkste: ik wil alleen dingen doen die ik graag doe. De voorbije jaren heb ik een hele resem interimjobs gedaan, van telefoniste in een callcenter tot tandartsassistente. Daar raakte ik telkens snel op uitgekeken. Op den duur werd ik op het matje geroepen bij de VDAB: ‘Jij kunt het goed uitleggen, waarom ga je niet voor de klas staan?’ Toen moest ik toegeven dat ik mijn middelbareschooldiploma nooit had behaald. De details herinner ik me niet meer, maar het had te maken met een vak van één uur waarvoor de leerkracht me had gebuisd. En in die tijd protesteerde je daar nog niet tegen. Dat is nu wel anders: mijn eerste job als leerkracht was in een college, en zodra daar de rapporten bekend waren, stonden er tien advocaten voor de schoolpoort.

“Bij de VDAB stelden ze voor dat ik dat diploma alsnog zou halen. Daar zat ik dan, als 47-jarige, tussen allemaal jonkies in het volwassenenonderwijs. Ik ben afgestudeerd in januari 2021, maar voor de lerarenopleiding was het wachten tot september. Om die periode te overbruggen ben ik toch al gaan solliciteren voor de job van opvoedster. Zo ben ik erin gerold: ik gaf artistieke vorming en woord, en daarnaast hield ik toezicht en deed ik administratief werk.”

Herinner je je nog je eerste dag voor de klas?

Ostrega: “Ik deed het in mijn broek! Opeens stond ik voor tweeëntwintig 12-jarigen. Die wéten dat je nieuw bent: ze ruiken het. Ze zijn nieuwsgierig, willen weten waarom je die tattoo hebt. Ik probeerde inspiratie te putten uit mijn omgang met mijn eigen zoon. Verder komt het er vooral op aan geen angst te tonen en een gesprek aan te knopen.

“Na anderhalf jaar werd mijn contract niet verlengd. Erg vond ik het niet: misschien was ik toch wat te extravagant voor dat strenge college. Ik vond vrijwel meteen nieuw werk in een veel kleinere BUSO-school. Ik ben in het Sint-Jozefinstituut met mijn gat in de boter gevallen.”

Het aantal leerlingen in het buso zit al jaren in de lift. Kunnen jullie de toestroom nog de baas?

Ostrega: “Bij ons zitten veel vluchtelingenkinderen, Roma, kinderen die in opvangcentra wonen of pendelen tussen school en een gesloten instelling. Je hebt er ook met gedragsstoornissen en met een laag IQ. We proberen hen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt of een job in een beschutte werkplaats.

“Het gaat er soms heftig aan toe. Op één van mijn eerste dagen aan het onthaal begon een leerling de deur naast me in te stampen: ‘Ik wil hier weg!’ Intussen weet ik dat zo’n dolgedraaid kind eigenlijk bang is en geen blijf weet met zichzelf. Dat heb ik het voorbije jaar wel geleerd: de luidste blaffers zijn de kwetsbaarste vogeltjes. Mijn tactiek is om die kinderen dan bij me te roepen, een arm rond hen te slaan en te vragen: ‘Zeg eens, wat scheelt er?’”

Eerder de empathische aanpak dan de strenge.

Ostrega: “Ik probeer hun vooral liefde te geven, maar ik kan ook streng zijn. Ik heb al geroepen: ‘Als je nu niet zwijgt, dan bel ik de politie.’ Dat wordt bij ons ook echt gedaan. Sneller dan op een streng college, heb ik de indruk. Daar belanden incidenten vaker in de doofpot. De goede naam van de school moet gevrijwaard blijven.”

Het niveau van onze schoolgaande jeugd gaat schrikbarend achteruit. Enig idee hoe dat komt?

Ostrega: “Ouders verwachten te veel van hun kinderen. Ze moeten per se een diploma halen, terwijl er een steeds groter tekort is aan chef-koks, slagers, houtbewerkers… We willen van onze kinderen allemaal professoren maken.”

We leggen de lat te hoog?

Ostrega: “Ja. Mijn generatie kreeg al te horen: ‘Je moet hoog mikken, dan kun je nog altijd zakken.’ Maar waarom zou elk kind voor het allerhoogste moeten gaan? Waarom kunnen we een kind dat graag kapster wil worden, niet meteen voor kapster laten leren?

“Ik ben het beste voorbeeld: ik werd met open armen ontvangen door mijn collega’s. Ze juichen het alleen maar toe dat iemand als ik bij hun team komt, ook al heb ik niet het juiste diploma.”

Voor jou is het een grote stap vooruit?

Ostrega: “Absoluut. Eindelijk heb ik vakantie als mijn zoon vakantie heeft, én ik kan mijn job combineren met mijn optredens.”

Weten je leerlingen dat hun juf ook op het podium staat?

Ostrega: “Natuurlijk! Ik ben onlangs geïnterviewd door Marcel Vanthilt. Dat kwam in het nieuws en ze hadden het allemaal gezien. Ze waren zo nieuwsgierig: ‘Mevrouw, waarom blijf je geen zangeres? Verdient dat niet goed?’ Ik heb eerlijk geantwoord: ‘Rijk ben ik er nooit van geworden. Ik ben Natalia of Pommelien Thijs niet.’”

Ben je tevreden met je loon?

Ostrega: “Ik zit nu aan 1.900 euro netto per maand. Nog altijd niks te veel voor een alleenstaande moeder, maar wel meer dan de 1.400 euro die ik al jaren verdiende als bediende zonder diploma van de middelbare school.

“In de media moet je jezelf verkopen. Dat hoef je in het onderwijs niet te doen. Elke ochtend om halfzes gaat mijn wekker en spring ik uit bed. Weer of geen weer, ik pak mijn fiets, rijd vier kilometer naar Borgerhout en doe met plezier als eerste de schoolpoort open.”

Als ik je zo hoor, dan blijf jij dit doen tot je pensioen.

Ostrega: “Even rekenen: ik ben nu 50, mijn pensioen is ten vroegste voor mijn 67ste. Nog zeventien jaar? Misschien lukt dat wel. Op voorwaarde dat ik nog verder kan groeien in deze job. Dan zie ik mezelf nog voor een diploma orthopedagoog of leerkracht gaan.”

TOON AERTS, SPORTLERAAR: ‘TIKTOK-DANSJES’

Bij wielrenner Toon Aerts (29) had de overstap naar het onderwijs een bijzondere reden: na een positieve dopingtest werd hij voor twee jaar geschorst door de UCI. Toen hij zijn hoop op een snelle terugkeer naar de koers zag slinken, greep hij terug naar zijn oude diploma.

Toon Aerts. Beeld Joris Casaer

Toon Aerts: “Ik vond leerkracht lichamelijke opvoeding altijd al een leuke job. Als de sportleraar op de lagere school tijdens de middagpauze kwam vragen wie zin had om de turntoestellen klaar te zetten, was ik altijd kandidaat. Na het middelbaar was een bachelor lichamelijke opvoeding een logische keuze. Ik had nooit gedacht dat ik profwielrenner zou worden, maar rond mijn 18de verbeterden mijn koersresultaten plots spectaculair. Zo is dat lesgeven van een plan A een plan B geworden.”

Toen je op een persconferentie liet vallen dat je overwoog iets te doen met je oude diploma, lieten de scholen er geen gras over groeien.

Aerts: “Ik kreeg meteen een bericht van een school die zonder sportleerkracht zat. De laatste dag van de kerstvakantie heb ik een mail gestuurd, twee dagen later mocht ik op sollicitatiegesprek, de dag erna stond ik al voor de klas. Het is ontzettend snel gegaan.”

Behalve tijdens je stages had je nooit voor de klas gestaan.

Aerts: “Ik was de voorbije jaren zelfs geen school meer binnengestapt. Ik was best zenuwachtig voor mijn eerste dag. Ik wist amper hoeveel leerlingen er in mijn klas zaten. ‘Begin maar met badminton’, hadden ze me aangeraden. ‘Dat doen ze graag.’ Week na week heb ik alles moeten leren: de uurroosters, de schoolregels… Na een week of drie had ik mijn ritme gevonden en voelde ik me deel van het team.”

In wat voor school sta je?

Aerts: “VTI Spijker is geen typische vakschool, maar wel voor een groot deel praktijkgericht. Je hebt er beroepsrichtingen als restaurant, bakkerij, grootkeuken en verzorging, waar ik lesgaf bij de vijfde- en zesdejaars.

“Ik had heel leuke leerlingen. De meesten kenden me van de cross. Dat was een handige manier om het ijs te breken, maar ook wel een uitdaging: ze wisten heel goed dat ik nog nooit voor de klas had gestaan. Dan is het verleidelijk om dat coureurke eens te testen: hoever kunnen we gaan?”

Sport is geen buisvak. Dat vermindert danig de kans op kwade ouders.

Aerts: “Klopt, maar ik kreeg wel de afwezigheidsbriefjes van de ouders als zoon of dochter geen zin had in de les. Vooral bij gymnastiek en dans haakten ze af. Voor jongens ligt dans moeilijk: dan moeten ze hun kwetsbare kant tonen. Ik pakte het nochtans goed aan: ik liet hen zelf Tiktok-dansjes bedenken en filmen.”

Je hebt duidelijk een hart voor lesgeven.

Aerts: “En toch weet ik nog niet of ik na de zomer weer voor de klas wil staan. Ik heb vorige week het definitieve nieuws gekregen dat ik pas op 16 februari 2024 weer mag koersen. Nu ben ik aan het twijfelen of ik nog een nieuwe lesopdracht aanneem. Het zou sowieso maar voor een paar maanden zijn en daar staan scholen niet om te springen.”

Zul je het missen?

Aerts: “Ergens wel. Aan het einde van het schooljaar vond ik het toch spijtig dat het er al op zat. Zeker met de leerlingen die zelf ook koersten, had ik op den duur een persoonlijke band. Om dan na het allerlaatste lesuur te zeggen: ‘Salut en misschien tot nooit meer’, dat voelt raar. Maar het hoort erbij voor een leerkracht: elk jaar komt er een verse lading leerlingen en moet je weer van nul beginnen.”

Zullen je leerlingen jou missen?

Aerts: “Ze zeiden toch van wel. Er waren er zelfs die zeiden: ‘We gaan naar je wedstrijden komen kijken.’”

LARA TAVEIRNE, LEERKRACHT THEATER: ‘LIEFDESVERDRIET’

Schrijfster Lara Taveirne (40) komt uit een onderwijsfamilie. Respect voor de leerkracht is haar met de paplepel ingegeven. En toch belandde ze niet vanuit dat grote ideaal voor de klas.

Lara Taveirne: “Het was uit financiële noodzaak. Ik kwam tot de constatatie dat ik niet kon leven van het schrijverschap. Ik voelde me zo mislukt: ik schreef als een zot, zelfs nachtenlang, en toch kon ik er niet van leven.

Lara Taveirne. Beeld Joris Casaer

“Ik ben zelf gaan aankloppen bij de kunstacademie in Brugge, waar ik als kind nog les had gevolgd, met de vraag of ik theaterles kon geven. Ik mocht meteen beginnen. Dat was ontzettend gul van die directeur, en toch ben ik niet met veel animo gestart. Mijn twee kinderen hebben me naar school moeten duwen.”

Die weerstand had ook te maken met je eigen schoolervaring.

Taveirne: “Ik was heel ongelukkig op de middelbare school. Waar ik vooral tegenaan liep, was dat ik niet gezien werd. Ik werd nooit behandeld als een volwaardige mens. Ik schreef heel duistere opstellen, maar geen enkele leerkracht kwam ooit bij me zitten: ‘Zoetje, vertel eens wat er scheelt.’

“Ik ben dus niet met veel enthousiasme leerkracht geworden, maar al na een week of drie hadden mijn leerlingen me voor het vak gewonnen. Het contact met die jongeren heeft me een plek gegeven, een rust die ik als schrijver nog nooit had ervaren.

“Wat ik zelf tekortkwam in het onderwijs, probeer ik mijn leerlingen nu te geven: aandacht, het gevoel dat ze gezien en gehoord worden. Dat klinkt wollig en idyllisch, en soms lukt het ook gewoon niet. Eén meisje in mijn klas zei een jaar lang bij elke oefening nee. Ik dacht: die haat me. Maar aan het einde van het jaar bleek dat ze elk boek had gelezen dat ik in de les had aangeraden.”

Blij te horen dat de jeugd nog leest. Over hun leesniveau verschijnen de alarmerendste berichten.

Taveirne: “Als we samen teksten lezen, merk ik dat best veel leerlingen het daar technisch moeilijk mee hebben. Ik bemerk een angst voor lange reeksen woorden. Dan leg ik uit dat teksten beelden zijn, dat lezen ook plaatjes kijken is. Voor sommigen valt dan een barrière weg. Soms hebben ze ook extra hulp nodig bij het begrijpen van de tekst.

“Maar ik kan mijn eigen leerlingen makkelijk motiveren om te lezen. Mijn truc: ik geef heel persoonlijke boekentips. Dat prikkelt hun nieuwsgierigheid: ‘Waarom zou ze mij net dat boek aanraden?’”

Is dat de manier om het leesplezier weer aan te zwengelen?

Taveirne: “Lange, verplichte leeslijsten werken in elk geval niet. Ze demotiveren vooral. Maar als je aan jonge mensen vertelt dat je je eigen liefdesverdriet hebt overwonnen dankzij een boek van Jeanette Winterson, dan kijken ze ineens wél geboeid: liefdesverdriet, dat kennen ze. Kan het, dat een boek je daarvan geneest?”

Je klinkt als een bevlogen, zelfverzekerde leerkracht. Was je dat vanaf dag één?

Taveirne: “Ik heb weinig angst om voor de klas te staan. Ik zie het als op een podium stappen – dat lukt me. Mijn grootste angst is de klassieker: het gevoel dat ik door de mand ga vallen. Ik heb zeker één keer per week dezelfde droom: iemand komt langs in mijn klas en zegt dat ik daar niet hoor te staan, omdat ik geen leerkracht ben maar behanger.”

Behanger?!

Taveirne (lacht): “In mijn droom sturen ze me naar een leeg klaslokaal dat ik moet behangen. Het rare is dat ik me dan altijd ongelooflijk opgelucht voel. Als leerkracht blijf ik vrezen ontmaskerd te worden.

“Ik had het erover met een ouder en vond het zo mooi wat die toen zei: ‘Een leerling is veel strenger dan de strengste inspecteur.’ Mijn leerlingen blijven komen, dus ik zal wel iets juist doen.”

Je staat erg dicht bij je leerlingen: ze nemen je mee naar de tweedehandswinkel en vertellen je over hun gebroken hart.

Taveirne: “Soms ben ik daar bezorgd over, omdat de oude rotten in het vak altijd dezelfde raad geven: hou afstand, je leerlingen zijn niet je vrienden. Die anciens weten waarover ze het hebben, maar op dat vlak faal ik dus behoorlijk. Toen ik een feest gaf voor mijn 40ste verjaardag, waren mijn leerlingen de eersten van mijn lijst met genodigden. Ze zijn ook het langst gebleven!”

Als nieuwkomer heb jij een frisse blik: waar loopt het fout in ons onderwijs?

Taveirne: “Onderwijs draait tegenwoordig heel erg om papierwerk, lesschema’s en jaarplannen, terwijl er zoveel kan gebeuren als een leraar afdwaalt en vanuit zijn eigen persoonlijkheid of passie begint te vertellen. Een puber heeft nood aan iemand die óók zoekt en twijfelt. Dat ontbreekt in het onderwijs: alles ligt vast. Op voorhand wordt bepaald waar je vak voor staat en wat in je lessen gezegd moet worden. Daar kan ik verschrikkelijk droevig van worden.”

Jij brengt je persoonlijkheid mee naar de les?

Taveirne: “Dat is geen bewuste keuze, het gebeurt gewoon. De lessen die ik het meest heb voorbereid, zijn vaak de zwakste.

“Een ander heikel punt: geef een leerkracht autonomie en vertrouwen. Mijn man heeft lange tijd met mensen gewerkt die moeilijk op de arbeidsmarkt raakten. Hij deed dat graag, tot er op een dag een prikklok werd geïnstalleerd. Mijn man, die overal minstens tien minuten te vroeg arriveert, zei diezelfde avond nog: ‘Ik stop.’ Ik zei: ‘Maar voor jou is die prikklok toch geen probleem?’ ‘Net daarom’, antwoordde hij. Dat speelt zich nu in het onderwijs af: alles wordt van bovenaf bepaald, elke stap moet verantwoord worden. Dat wij de stap naar het onderwijs hebben gezet, betekent toch dat we bezieling voelen voor ons vak? Natuurlijk zul je de eerste jaren weleens iets volgens de foute pedagogische methode aanleren, maar dat betekent niet dat er geen vertrouwen moet zijn.”

Wat antwoord jij als je wordt gevraagd naar je beroep: schrijver of leerkracht?

Taveirne: “Dat varieert. Ik merk wel een duidelijk verschil in de reacties: zeg ik schrijver, dan behandelen mensen me plots met meer egards, of gebruiken ze heel moeilijke woorden (lacht). Als ik zeg dat ik leerkracht ben, moet ik dat toch altijd even duiden. Alsof ik hen moet overtuigen dat het een mooi en belangrijk beroep is.

“Tijdens de zomervakantie lopen mijn schrijfopdrachten door of werk ik verder aan een boek. Laatst zei iemand me: ‘Jij bent een leerkracht die tenminste nog werkt tijdens de vakantie.’ Ik heb het gevoel dat het daar heel vaak over gaat. Terwijl: als ik zie hoeveel werk mijn zus en broer verzetten – zij staan voltijds in het onderwijs, niet deeltijds zoals ik – dan zijn die twee maanden maar een héél klein cadeautje.

“Wat ik ook moeilijk vind, is ouders die leerkrachten ondermijnen. Leerkrachten hebben niet alleen vertrouwen nodig van hogerhand, maar ook van de ouders. Ik merk dat veel leerkrachten daar angstig over rondlopen: wat mag ik nog doen? Wat mag ik nog zeggen?

“Pas op: ik kan het goed hebben dat leerlingen vraagtekens plaatsen bij de leerstof. Op voorwaarde dat die dialoog constructief gebeurt, niet aanvallend. Laatst hadden we een improvisatie-oefening waarin een speler een hele reeks menu’s moest opsommen voor een huwelijksfeest. Het bleken allemaal menu’s met vlees te zijn. Opeens sprong een meisje op: ‘Hallo! En de vegetariërs dan?’ Ik vind het bewonderenswaardig dat zo’n 13-jarige zich veilig genoeg voelt om dat te kunnen zeggen. Het wil ook zeggen dat ze idealen hebben. Ze verruimen mijn blik nog altijd.

“Ik voel wel dat ik, omdat het allemaal zo pril is, nog met veel idealisme voor de klas sta. En dat is ook vermoeiend. Ik geef niet zoveel uren per week – naast mijn theaterles in het deeltijds kunstonderwijs geef ik nog schrijven aan de studenten woordkunst van het Antwerpse conservatorium – maar ik moet toegeven: sinds ik lesgeef, kom ik amper nog aan schrijven toe. Dat is nu mijn grootste bezorgdheid: de rust die ik heb gevonden, valt moeilijk te rijmen met het schrijverschap. Daarvoor zal ik mezelf toch weer over dat randje van de waanzin moeten duwen.”

