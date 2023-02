Bekende verhalen van Roald Dahl herschreven om ze politiek correct te maken

De uitgever Puffin heeft lezers - zogenoemde ‘sensitivity readers’ - ingehuurd om de verhalen van Roald Dahl onder de loep te nemen. Sommige delen werden herschreven, er zouden honderden dingen veranderd zijn aan de oorspronkelijke teksten. Kleurrijke beschrijvingen van Roald Dahl werden aangepast om de personages minder grotesk te maken. Volgens de uitgever moeten die wijzigingen ervoor zorgen dat de boeken ‘vandaag de dag door iedereen kunnen worden gewaardeerd.’

Zo zijn veel verwijzingen naar het fysieke uiterlijk van de personages een stuk braver gemaakt. Het woord ‘dik’ is uit elk boek weggehaald. Caspar Slok (Augustus Gloop in het Engels) uit ‘Sjakie en de chocoladefabriek’ wordt in de nieuwe versie omschreven als ‘enorm’. De Oempa Loempa’s zijn niet langer ‘piepklein’ of ‘niet hoger dan mijn knie’, maar gewoon ‘klein’. Bovendien zijn ze nu ook genderneutraal: geen ‘kleine mannen’, maar ‘kleine mensen’. Ook woorden als ‘gek’ zijn geschrapt, net als ‘zwart’ en ‘wit’.

Meer nog, er zijn ook passages toegevoegd die niet door Roald Dahl zijn geschreven. Zo merken aandachtige lezers misschien een extra zin op in ‘De Heksen’, in het stuk waarin wordt uitgelegd dat de heksen kaal zijn onder hun pruiken: “Er zijn genoeg andere redenen waarom vrouwen pruiken dragen en daar is zeker niets mis mee.”

De herziening van de bekende verhalen begon al in 2020. In datzelfde jaar zorgde de nieuwe film van ‘The Witches’ of ‘De Heksen’ nog voor controverse, omdat de Grote Heks - een slecht personage gespeeld door Anne Hathaway - een paar vingers miste aan elke hand. Warner Bros moest zich toen verontschuldigen na reacties van enkele paralympiërs en organisaties, dat die voorstelling beledigend is voor mensen met een beperking. Later verontschuldigde de familie van Roald Dahl zich ook voor de antisemitische uitspraken van de auteur in het verleden.