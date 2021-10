Bekende gorilla Ndakasi blaast laatste adem uit in armen van verzorger

Niet gephotoshopt, verzekerde het Virunga National Park op Instagram destijds over de virale selfie. Het park legde uit dat het om twee vrouwelijke berggorilla’s ging: Ndakasi en Matabishi. Beide apen werden wezen in de zomer van 2007, nadat stropers hun moeders doodden. Ndakasi was op dat moment twee maanden oud, Matabishi vier. Ndakasi klampte zich nog vast aan het levenloze lichaam van haar moeder en was serieus ondervoed toen parkwachters haar veertien jaar geleden aantroffen.

De beruchte, niet-gephotoshopte selfie die viraal ging. Beeld AP

Leden van de Elite Anti Poaching Units and Combat Trackers vingen Ndakasi op in Senkwekwe, een weeshuis voor berggorilla’s. Ze groeide op in het Virungapark, dat ze nooit verliet, omdat ze te kwetsbaar was om in het wild te leven. Verzorger Andre Bauma nam Ndakasi onder zijn hoede. In zijn armen blies Ndakasi op 26 september haar laatste adem uit. Ze was al een hele tijd ziek. Ze werd veertien jaar oud.

“Het was een voorrecht om zo’n liefdevol schepsel te steunen en te verzorgen, vooral met het trauma dat Ndakasi op zeer jonge leeftijd heeft opgelopen in het achterhoofd”, zei Bauma in een verklaring. “Ik hield van haar als van een kind en haar opgewekte persoonlijkheid bracht een glimlach op mijn gezicht telkens als ik bij haar was. We zullen haar allemaal missen in Virunga, maar we zijn voor altijd dankbaar voor de rijkdom die Ndakasi in ons leven heeft gebracht.”

Ndakasi speelde ook mee in verschillende tv-programma’s en films, waaronder de documentaire Virunga.