Bekend gezicht Brussels nachtleven beschuldigd van drogering en verkrachting

De Moncharline was tot 2016 de baas van de ondertussen gesloten technoclub The Wood in Terkamerenbos. Hij baat onder andere ook de Imperial Premium Bar uit in de Zavelwijk en is verbonden aan clubs als Fuse en Mirano.

De bal ging aan het rollen met een reeks berichten op de Instagrampagina @balancetonbar, die getuigenissen rond seksueel misbruik in het Brusselse nachtleven bundelt. Daarop verschenen meerdere verhalen van jonge vrouwen over het seksueel wangedrag binnen het bestuur van The Wood, al vermeldden ze daarbij aanvankelijk geen naam “aangezien iedereen weet wie het is”.

Gedrogeerd

‘Investigation’, het onderzoeksjournalistieke programma van de RTBF, sprak met meerdere personen die vertelden hoe ze bedwelmd werden door drankjes die De Moncharline hen toediende, waarna de man hen betastte, begon te kussen en overging tot seksuele handelingen. Telkens zonder hun instemming. Onder de getuigen bevinden zich zowel vrouwen als een jonge man die zegt een black-out te hebben gekregen nadat hij een drankje kreeg van De Moncharline, waarop hij door de nachtclubeigenaar naar zijn woning werd meegenomen en misbruikt.

Een van de getuigen is een vrouw van 59, die vertelt hoe ze twee vriendinnetjes van haar dochter ging oppikken aan de nachtclub, nadat een van de meisjes in paniek naar haar dochter had gebeld om hulp. De vrouw haalde de meisjes van 16 en 17 jaar op en kreeg te horen dat ze onwel waren geworden nadat ze een drankje hadden gekregen van De Moncharline, en dat de man een van hen betast had. Ze bracht de tieners naar het ziekenhuis, waar uit bloedonderzoek bleek dat ze MDMA in het bloed hadden.

‘Ik serveer zelf geen drankjes’

De Moncharline wilde zelf niet reageren in het programma, maar liet bij monde van zijn advocaat Jean-Pierre Buyle weten dat hij “bijzonder gechoqueerd is en de feiten betwist”. De beweringen van de getuigen stroken helemaal niet met het profiel van zijn cliënt, zegt Buyle, die erop wijst dat De Moncharline al 30 jaar actief is in het Brusselse nachtleven. Bovendien is de advocaat verbolgen over het feit dat de getuigen anoniem hun verhaal mogen doen in het programma.

In een bericht op Facebook dat woensdagavond laat werd gedeeld, ontkent De Moncharline de beschuldigingen. Het RTBF-programma is volgens hem puur uit op sensatie. “Ik heb duizenden glazen aangeboden zonder ook maar enig probleem, “schrijft hij. “Ik serveer de glazen nooit zelf, het is mijn personeel dat daarvoor verantwoordelijk is, aangezien ik niet achter de bar sta.” De nachtclubuitbater zegt dat hij wel veel mensen de deur heeft gewezen omdat ze te veel hadden gedronken of misdroegen, wat hem veel vijanden zou hebben opgeleverd. De Moncharline meldt ook dat hij een klacht wegens laster heeft aangespannen naar aanleiding van de uitzending.