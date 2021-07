Beke ‘krijgt’ 21 buitengewone internaten van Weyts: ‘We geven deze leerlingen eindelijk waar ze recht op hebben’

Na meer dan dertig jaar trekken Vlaamse ministers Ben Weyts (N-VA) en Wouter Beke (CD&V) een historisch gegroeid onevenwicht in het landschap van de buitengewone internaten recht. Dit zijn internaten voor kinderen die extra zorg nodig hebben omdat ze thuis niet voltijds opgevangen kunnen worden.

21 van deze buitengewone internaten zitten, samen met zo’n duizend leerlingen, nog binnen het beleidsdomein Onderwijs. Vaak gaat het om internaten van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Daardoor hebben ze weinig toegang tot ondersteuning binnen het domein welzijn. “Aangezien het verschil tussen beide sindsdien groter is geworden en de zorg alleen maar gespecialiseerder is geworden, leidde dat tot grote verschillen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Schoolloopbaan

“Jongeren van wie de schoolloopbaan eigenlijk ten einde loopt, worden nu noodgedwongen om bij ons te ‘blijven hangen’ bij gebrek aan uitstroommogelijkheiden”, legt Rick Van Oostveldt, hoofdopvoeder van IPO (Internaat met Permanente Openstelling) Zonnebos in ’s Gravenwezel, uit. Er is dus vaak een gebrek aan continuïteit in hun hulptraject. “Dat is te wijten aan het feit dat we nog niet volwaardig ingebed zijn in het welzijnslandschap. Dit heeft gevolgen voor het instroombeleid van zowel de school als het IPO.”

Van Oostveldt is blij met de aanpassing. “Eindelijk gaan we voor elk kind op een internaat hetzelfde kunnen bieden”, zegt hij.

Toekomstgericht

“We geven deze leerlingen eindelijk waar ze recht op hebben”, zegt Weyts. “Deze 21 internaten hebben altijd gevochten voor hun leerlingen, maar als onderwijsinstellingen hadden ze niet de juiste wapens.” Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is tevreden. “Het welzijnslandschap en het ondersteuningsmodel in de jeugdhulp zijn in volle evolutie. We moeten nu samen met deze internaten een toekomstgerichte plaats uittekenen in dat sterk veranderende jeugdhulplandschap.”

Het huidige budget van ongeveer 25 miljoen euro per jaar voor deze 21 buitengewone internaten verhuist mee van Onderwijs naar Welzijn. De bijkomende investering vanuit Welzijn zal tussen de 15 en de 30 miljoen euro bedragen, afhankelijk van de inschaling van de zorgnoden van de kinderen.