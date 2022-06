‘Beiden verbergen meer lijken in de kast dan het gemiddelde spookhuis’: alles over het proces Heard vs. Depp

Heftige beschuldigingen, excessief drugsgebruik, geweld en vernederingen: de voorbije weken kreeg de hele wereld een inkijk in de toxische relatie van Amber Heard en Johnny Depp. Het is wachten op een verdict, maar in tussentijd kan u onze beste artikels lezen over het proces tussen de twee Hollywoord-sterren.

Van een kusscène onder de douche naar een monsterproces in de rechtbank: het verhaal van Amber Heard

Eerst viel Johnny Depp (58) van zijn voetstuk, maar naarmate het proces vorderde, leken zijn kansen te keren. Hoe kon het gebeuren dat Amber Heard – naast actrice ook activiste – stilaan in de rol van weinig sympathieke underdog gedwongen werd? Lees het artikel.

Beeld Penelope Deltour

Hoe liefde ook vernietigend kan zijn: 10 levenslessen om te onthouden na dit proces

Ook journalist Stef Selfslagh volgde het proces. De kans dat Johnny Depp en Amber Heard gelouterd, laat staan wijzer uit hun eigen spektakelproces zullen komen, is nihil volgens hem. Maar het is niet omdat de protagonisten zélf niet bereid zijn om iets uit hun relationele ellende te leren, dat wij dat niet kunnen doen. Selfslagh vond tussen de brokstukken van het ontspoorde celebrityhuwelijk tien levenslessen.

Een ervan: hoe minder we over de levens van beroemdheden weten, hoe beter. “Beiden verbergen meer lijken in de kast dan het gemiddelde spookhuis.” Ontdek de tien levenslessen.

Amber Heard en de hot/crazy-schaal: waarom een ‘geile’ vrouw wel ‘gestoord’ móét zijn

Tijdens het proces dook op sociale media ook weer de hot/crazy-schaal op. Waarom fetisjeren sommige mannen vrouwen met mentale problemen? En heeft die schaal enige wetenschappelijke basis? Lees het artikel.

Beeld AFP

‘Zelfs toen zijn woede fysiek werd, vergoelijkte ik zijn gedrag’: hoe overleef je een toxische relatie?

Van Johnny Depp en Taylor Swift tot Jaimie Vaes, de ex van rapper Lil Kleine: verschillende celebrity’s getuigen over ‘toxic relationships’. Maar wat is dat, en hoe kun je jezelf eruit bevrijden? “Toegeven dat hij me onder de knoet had gekregen met zijn terreur, was heel moeilijk.” Lees het artikel.

Mannen over partnergeweld: ‘Wij waren getrouwd, we zagen elkaar graag, dacht ik. Maar ze zei dat ik niets waard was’

“Ja, ik ben een slachtoffer van huiselijk geweld”, zei Johnny Depp op het proces tegen zijn ex-vrouw, actrice Amber Heard. Daarmee doorbrak hij een taboe: ook mannen kunnen slachtoffer worden van partnergeweld. Twee mannen vertellen hoe hun huwelijk een nachtmerrie werd toen hun prinses minder lieftallig bleek dan ze dachten. “Ze dreef me naar de rand van de afgrond. Ik ging met het leger naar Afghanistan om tot rust te komen.” Lees de getuigenissen.

Hilde Van Mieghem: ‘Die filmpjes van Amber Heard. Ik dacht onmiddellijk: dit is intiem terrorisme’

Hilde Van Mieghem, die een documentaire maakte over partnergeweld, heeft de zaak eveneens gevolgd. Volgens haar helpt het gelivestreamde proces slachtoffers niet. “Door het openlijke karakter ervan en doordat de maatschappij als jury kan optreden, zullen mensen partnergeweld nog meer als iets geïsoleerds en aparts zien.” Lees het interview.

Hilde Van Mieghem. Beeld VRT

Het proces is meer dan de sappige onthullingen: het proces leert iets over onze maatschappij

Depp versus Heard wordt door sommige journalisten zelfs “de rechtszaak van de eeuw” genoemd. Qua kijkcijfers is dat in elk geval terecht. Waarom fascineert deze zaak zo? Lees het artikel.