Begrotingstekort loopt op tot ruim 20 miljard: 2 miljard euro extra uitgaven door corona en Oekraïne

Premier Alexander De Croo (Open Vld). Beeld BELGA

Het federale kernkabinet heeft een akkoord bereikt over de begrotingscontrole van 2022. Door meeruitgaven omwille van corona en de oorlog in Oekraïne wordt er 2 miljard euro extra voorzien in de begroting. In totaal loopt het begrotingstekort op tot 20,7 miljard euro, 4,3 miljard euro meer dan het bedrag waarmee tijdens de begrotingsopmaak rekening werd gehouden.