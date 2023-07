Begrotingsexpert Wim Moesen analyseert de Belgische begrotingsperikelen: ‘Politici denken vooral aan het privilege van de eigen achterban’

Begrotingsexpert en professor emeritus Wim Moesen (KU Leuven) is, naar goede gewoonte, even scherp als ­helder over de rekeningoefeningen van de federale ­regering. ‘Tussen Slovakije, Malta en België woedt een ­trieste strijd om wie het grootste tekort heeft.’

De fiscale hervorming is mislukt. Hoe noodzakelijk was die hervorming?

“Heel noodzakelijk. Ik ben verrast dat de fiscale hervorming dood en begraven lijkt. Na de pensioendeal en het akkoord met Engie dacht ik: de regering gaat deze klus nog klaren. Uiteraard was dit wel al een gereduceerde hervorming, van 6 naar 2 miljard. Ik ben vooral ontgoocheld over de wijze van besluitvorming. Er moet altijd behoorlijk beleid en bekwaam bestuur zijn. Dat behoorlijk beleid bestaat uit de beleidsvoor­bereiding en -beslissing.

“In die beslissende fase kan ik alleen maar de teleurstellende terugkeer van dezelfde slechte gewoonte vaststellen: de ministers laten het particuliere belang op het algemene belang primeren. Meer dan in ­andere landen en meer dan in de vorige ­decennia slagen de politieke partijen er maar niet in de eigen profijtjes voor hun ­kiezers te overstijgen.

“In het verleden schortte het ook weleens aan de beleidsvoorbereiding van de regering, maar nu was dit niet zo. Er was de studie van de Hoge Raad van Financiën, een kanjer van driehonderd bladzijden, over de hervorming van de belastingen op arbeid. Er was de nota van professor Mark Delanote (UGent), waar de beste economen en fiscalisten uit het land aan meewerkten. Ik had daar niets mee te maken, neen, ik ben te oud. Rond de tafel zaten allemaal kranige veertigers en vijftigers. Tot slot was er de technische nota van de FOD Financiën, die het kabinet nog herwerkte. Op die voor­bereidingen viel niks af te dingen. Hopelijk blaast de volgende regering er het stof af en gaat ze er weer mee aan de slag.”

Deze fiscale hervorming werd, zoals u al opmerkte, teruggeschroefd van 6 naar 2 miljard. Waarom lukte zelfs die mini­hervorming niet?

“In andere omstandigheden had deze minihervorming de eindmeet nog wel gehaald via de ontsnappingsroute van de zogenoemde ‘terugverdieneffecten’. Je gaat dan minder goede belastingen vervangen door compenserende maatregelen die het budget niet verzwaren. In dit geval volstonden die compenserende maatregelen echter niet. De taxshift van de regering-Michel bleek ook een tax cut, waarvan de terugverdieneffecten bij lange niet voldoen. De regering kan zich ook geen financiële aderlating veroorloven, omdat ze de begroting moet voorbereiden. Op 15 oktober moet ze die aan Europa voor­leggen.”

De premier benadrukt nu in zijn communicatie ten overvloede dat de begroting een fiscale hervorming niet mogelijk maakt. Hij heeft dus een punt?

“Ja. De afgelopen jaren was er de algemene ontsnappingsclausule: Europa keek minder strikt toe op de begroting door de opeen­volgende crisissen. Het budgettaire examen voor de Europese lidstaten was opgeschort. Maar de komende jaren kan België geen budgettaire belhamel meer zijn. De Europese regels zullen strenger worden. We kunnen niet meer ontsnappen door het kattenluikje in de Europese deur, wat ons land zo graag deed. De regering kon het zich bij deze fiscale hervorming dus niet permitteren om de compenserende maatregelen aan te dikken tot het niet meer geloof­waardig was.”

Wim Moesen. Beeld Illias Teirlinck

Zal België boetes oplopen voor zijn slecht begrotingswerk?

“Als het tekort groter is dan 3 procent en de schuldgraad boven de 60 procent ligt, kunnen er sancties volgen. We moeten dus ­absoluut een traject naar die 3 procent ­opstellen.

“Europa is op dit moment de exacte begrotingsregels nog aan het vastleggen. Vroeger kreeg je een blamage en leed je reputatieverlies. De belhamels moesten als het ware vooraan in de klas gaan zitten en werden beter in de gaten gehouden. Maar meer gebeurde er niet. Met de nieuwe regels verandert dat. Europa zal minder makkelijk subsidies en toelages uitbetalen. Europa houdt nu al schijven in van de vijf miljard aan steun die we kunnen krijgen, omdat onze pensioenhervorming niet ver genoeg gaat. Toch lijkt dat de regering niet te deren; wij blijven onder de draad door grazen.”

Het ontbreekt de regering aan een sense of urgency?

“Zeker. Wat mij ook opvalt, is dat er te weinig aandacht gaat naar de objectivering en de vergelijking met andere landen. Gelukkig is er de spring forecast van Europa. Het aardige aan die economische prognose is dat je België kunt vergelijken met het buitenland, want wij zijn natuurlijk niet alleen op de ­wereld.

“Als je kijkt naar onze economische groei tussen 2020 en 2024, toch vijf merkwaardige jaren, dan kom je voor ons land uit op een groei van 1,3 procent per jaar. In de hele eurozone is dat 1,1 procent. In het crisisjaar 2020 kreeg de Belgische economie een enorme dreun, wat resulteerde in een negatieve groei van 5,4 procent.

“Maar we deden het toen wel beter dan de hele eurozone, die 6,3 procent achteruit denderde. In 2021 kwam het herstel al en tekenden we opnieuw een positieve groei op. België kreeg dus een minder harde dreun en kende een sneller herstel dan de andere landen van de eurozone. Het systeem van de tijdelijke werkloosheid maakte ons veerkrachtig. Qua inflatie heeft België per jaar dezelfde inflatiegraad (4 procent) als Europa. Conclusie: we hebben de afgelopen jaren de economische meubelen gered.

“Het beeld van onze openbare financiën is echter helemaal anders. Daar hebben we een hele zware budgettaire pandoering gekregen, veel meer dan in de rest van de eurozone. In elk jaar is ons begrotingstekort groter dan dat van de eurozone (5,2 procent versus 4,3 procent). Gemiddeld lag ons ­begrotingstekort dus een procent per jaar hoger.

“Dan kun je niet anders dan de vaststelling maken dat de regering overdreven heeft: ze is té genereus geweest, ze heeft veel te enthousiast gebruikgemaakt van die algemene ontsnappingsclausule. De Oude Grieken pleitten al tegen excessen, net zoals de flamboyante Brusselse politicus Paul Vanden Boeynants. ‘Trop is te veel’, merkte hij terecht op. Uit mijn berekeningen blijkt dat de overheid tijdens de corona- en energiecrisis maar liefst 43 miljard extra uitgaf. ­Europa oordeelde dan ook dat onze steunmaatregelen aan de bevolking tijdens de corona- en energiecrisis goed waren, maar onvoldoende tijdelijk (‘temporary’) en doelgericht (‘targeted’).

“Zo genoot iedereen van de btw-verlaging op elektriciteit. Zowel de mensen die er hun zwembad elektrisch mee verwarmden als de mensen die maar moeilijk de eindjes aan elkaar konden knopen. Voor mensen die veel geld hebben, was dit bijkomend ‘pralinegeld’. Voor arme mensen betekende het echter dat ze zonder ontberingen de koude winter konden doorkomen.”

Wim Moesen: 'De begroting is hoe langer hoe meer een grabbelton.' Beeld Suzan Hijink

Hoe slecht doen wij het in vergelijking met andere industrielanden?

“Uit een vergelijkende studie van de mature industrielanden, zoals België, blijkt duidelijk dat onze openbare financiën achteruitboeren. In voetbaltermen: tot voor kort zaten we in de tabel met de rangschikking in de onderste helft van de tweede kolom. Nu zijn we nog verder gezakt. Qua schuldgraad en begrotingstekort bevinden we ons in het gezelschap van Slovakije en Malta. Tussen die twee landen en België woedt een trieste strijd wie het hoogste tekort heeft. We moeten echt uit dat groepje raken. De zogenoemde Club Medlanden (Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Portugal en Spanje, TP) doen het in termen van tekorten recentelijk beter dan wij.

“Ik zou nu graag een beetje de filosofische toer opgaan. Je kunt een idealistische of een egoïstische interpretatie geven aan een begroting. In het eerste geval is een begroting een morele blauwdruk van een natie; ze geeft dan aan welke prioriteiten een staat zich stelt. Daartegenover is er de begroting als voorbeeld van een common pool. Als je een gemeenschappelijke vijver hebt in een dorp en je laat iedereen vrij, dan raakt die binnen de kortste keren leeggevist. Idem met een gemeenschappelijke wei. Laat je ieders vee daar zonder restrictie op grazen, krijg je overbegrazing. In die interpretatie ga je ervan uit dat mensen alleen uitgaan van hun eigenbelang. Dat noemt men de ­‘tragedy of the commons’.

“Helaas maakt die tweede interpretatie steeds meer opgang. De begroting is hoe langer hoe meer een grabbelton. Politici denken precies vooral aan het privilege van de eigen achterban, ook als dat ten koste gaat van het algemeen belang. Nu wordt dat nog erger door de ongewone en gefragmenteerde regeringscoalities. De ­teeltaarde van de begroting wordt overwoekerd door twee soorten onkruid: de fiscale koterij en de subsidiestokerij. Dat is geen – ik keer nu terug naar het begin van mijn betoog – behoorlijk beleid en bekwaam bestuur.”

Wat stelt u dan voor?

“Snoei in die fiscale koterijen en subsidies. Een studie van het Leuvense Hoger Instituut voor Arbeid (HIVA) toont aan dat wij twee tot vier keer zoveel fiscale aftrekken en vrijstellingen hebben als andere landen. De ­Nationale Bank berekende dan weer dat wij 2,5 procent van het bbp meer uitgeven aan subsidies.

“De btw is een mooi voorbeeld van een fiscale koterij. Financiënminister Vincent Van Peteghem (CD&V) wou enkele btw-tarieven naar 9 procent brengen, wat een goed idee is, want er gaapt een heuse btw-kloof met de andere Europese landen. België heeft vier btw-tarieven, andere landen hebben er twee. Europa heeft niet graag dat je te veel klungelt met de btw, omdat dit concurrentie doet ontstaan tussen de lidstaten. In ons land brengt de btw bovendien het minst op van alle Europese landen. Wij zijn dus echt een aberratie in Europa. Mochten wij de btw toepassen zoals Europa dat gemiddeld doet, dan zou dat de schatkist al 1 procent van het bbp per jaar, of 5,5 miljard euro, opleveren. Mocht ons land dan ook nog eens de btw-fraude beter aanpakken, dan kan dit nog eens, zo blijkt uit een studie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), 2 procent of 10 à 11 miljard euro opbrengen. Zulke maatregelen zouden ons land naar de Europese normaliteit takelen.”

Het ratingbureau Fitch dreigde er begin dit jaar mee de kredietwaardigheid van ons land naar beneden bij te stellen. ­Verwacht u dat in de nabije toekomst ­opnieuw?

“Je kunt dat nooit uitsluiten. Tijdens de ellenlange onderhandelingen in 2010 was er al zo’n waarschuwing van ratingbureau Standard & Poor’s. Als er wantrouwen in de internationale markten sluipt, kunnen de banken een hogere risicopremie vragen. We hebben trouwens nu al een rente die 0,6 à 0,7 hoger ligt dan de referentierente van Duitsland. De Duitse rente ligt nu op 2,4 procent, de Belgische op 3,1. Stel dat de regering valt, of we krijgen heel tumult­ueuze verkiezingen, of raken moeilijk aan een nieuwe regering, dan zou onze kredietwaardigheid in het gedrang kunnen komen. Bij een exogene of endogene schok is dat altijd mogelijk, al lijkt het mij eerder onwaarschijnlijk. Hoop ik althans.”