Begrafenis Queen Elizabeth: hoe laat begint het en wat staat er op het programma?

Om 9 u Belgische tijd openen de deuren van Westminster Abbey, de bekendste kerk van Londen. Ongeveer 2.000 gasten van over de hele wereld zijn uitgenodigd, onder wie heel wat Europese royals. Ze verzamelen vooraf aan het Royal Hospital Chelsea, een rusthuis voor veteranen van het Britse leger, en worden met een bus voor een traject van 2,7 kilometer naar Westminster Abbey gebracht. Aan alle genodigden werd gevraagd om met een commerciële vlucht te reizen naar het Verenigd Koninkrijk. De luchthaven Heathrow zal geen privévliegtuigen ontvangen. Onze koning Filip en koningin Mathilde reizen met de trein naar Londen.

Om 11.44 u vertrekt de kist, gelegen op het mobiele onderstel van een kanon dat volgens de traditie wordt voortgetrokken door matrozen van de Britse marine. Daarachter volgt de koninklijke rouwstoet met voorop de vier kinderen van Elizabeth: Charles, Anne, Andrew en Edward. Daarachter komen haar drie kleinzoons: de prinsen William en Harry en Peter Phillips, de zoon van prinses Anne. De wandeling zal zo’n negen minuten duren. Om 11.52 u komt de processie aan bij Westminster Abbey.

De staatsbegrafenis, met lezingen van onder meer kersvers premier Liz Truss, start om 12 u. De dienst eindigt om 12.55 u met The Last Post waarna er in het gehele Verenigd Koninkrijk twee minuten stilte wordt gehouden. De lijkkist wordt dan opnieuw op de wapenwagen geplaatst, voor een laatste rit door Londen. Eerst gaat het naar Wellington Arch in Hyde Park waar elke minuut een kanonschot wordt afgevuurd, terwijl Big Ben tijdens de hele tocht blijft luiden.

In Hyde Park wacht de staatslijkwagen. De state hearse werd volgens de krant Daily Mirror ontworpen met inspraak van de Queen zodat het publiek een “duidelijk zicht” heeft op de kist in het voertuig. De wagen brengt de kist naar Windsor Castle.

Aan de rand van Windsor vormt zich nog een processie. Om 16.06 u komt de lijkwagen er aan en vertrekt de rouwstoet langs de Long Walk, de oprijlaan naar het kasteel van Windsor, met duizenden rouwende toeschouwers. Aan de oostelijke zijde worden kanonschoten afgevuurd. Zowel de klok van Sebastopol als de Tower Bell wordt geluid. Ook hier neemt King Charles III de leiding om samen met de andere mannelijke leden van de koninklijke familie achter de lijkwagen mee te stappen. De vrouwen volgen met de auto.

Om 16.53 u komt de processie aan bij St George’s Chapel voor een gebedsdienst, daarna volgt de bijzetting in het familiegraf. Tijdens de kleinere dienst – er zijn zo’n 800 gasten uitgenodigd – komt symbolisch een einde aan het bewind van Elizabeth II. Voor de laatste hymne worden de keizerlijke staatskroon en de scepter van de kist gehaald en op het altaar geplaatst.

Daarna wordt haar lichaam neergelaten in de koninklijke graftombe onder de kapel waar ze herenigd wordt met haar echtgenoot, de vorig jaar overleden prins Philip. Later op de avond worden de twee lichamen overgebracht naar hun definitieve rustplaats: de King George VI Memorial Chapel bij Windsor Castle waar ook de ouders en de zus van Elizabeth liggen. Die plechtigheid is niet publiek en strikt voorbehouden aan leden van de koninklijke familie.