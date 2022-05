Begrafenis Al Jazeera-journalist loopt uit op geweld: grafkist valt bijna bij aanval Israëlische politie

Duizenden Palestijnen waren naar de begrafenisstoet gekomen. De politie had extra personeel op de been gebracht, zoals gebruikelijk als er spanning in de lucht hangt. Dat leidde direct bij het vertrek van de stoet bij het ziekenhuis in Sheik Jarrah al tot confrontaties. De tientallen mensen die zich daar hadden verzameld, sommigen met de Palestijnse vlag, werden door agenten geslagen en geschopt. Volgens de politie gooide de groep met stenen en was ze “gedwongen in te grijpen”.

Horrible scenes as Israeli security forces beat the funeral procession for slain journalist Shireen Abu Akleh and the crowd momentarily lose control of her casket pic.twitter.com/DEJF5Ty9tZ — Emir Nader (@EmirNader) 13 mei 2022

De Amerikaans-Palestijnse journalist Abu Akleh werd woensdag neergeschoten terwijl ze verslag deed van een treffen tussen het Israëlische leger en Palestijnse militanten in Jenin, op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Volgens de Palestijnse autoriteiten is Abu Akleh vermoord door het Israëlische leger. Dat zeggen ook de collega’s met wie ze op pad was toen het gebeurde. Israël stelde echter vrijwel direct dat Abu Akleh is geraakt bij een vuurgevecht tussen het leger en gewapende Palestijnen, en dat niet duidelijk is van welke kant de fatale kogel kwam.

Onderzoek

Het Israëlische leger (IDF) meldde vrijdag dat het eerste, voorlopige onderzoek naar wie de kogel heeft afgevuurd geen uitsluitsel geeft. Vrijdagochtend werden IDF-militairen gesignaleerd in Jenin, bij de plek waar de journalist werd doodgeschoten. Als onderdeel van het onderzoek naar haar dood probeert het leger een reconstructie te maken.

Israël had voorgesteld de dood van Abu Akleh gezamenlijk te onderzoeken, maar de Palestijnen hebben dat afgewezen. Ze weigeren de kogel die de journalist heeft gedood uit handen te geven. De kogel is afkomstig van een M16. Dat wapen wordt zowel gebruikt door Israëlische undercovereenheden als door Palestijnse militanten; alleen nader onderzoek kan uitwijzen uit welk wapen de munitie kwam. “De bezettingsautoriteiten hebben de misdaad gepleegd, we vertrouwen hen niet”, zei de Palestijnse president Abbas donderdag. Hij wil dat het Internationaal Strafhof de zaak onderzoekt.

Donderdag kwamen al tienduizenden Palestijnen in Ramallah samen voor een herdenkingsdienst van Abu Akleh. De journalist was een bekend gezicht in de Arabische wereld: al sinds de jaren negentig was zij de correspondent die namens Al Jazeera verslag deed van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Familie, vrienden en collega’s droegen haar lichaam door de stad, waar mensen vol verdriet en woede samendromden om haar de laatste eer te bewijzen. Zoals een collega het in de krant Haaretz beschreef: Abu Akleh werd journalist “om Palestijnen een stem te geven in de wereld.”

Lees ook Wie vermoordde Shireen Abu Akleh? Israeli’s en Palestijnen twisten om de kogel die de Al Jazeera-journalist doodde

Beeld REUTERS