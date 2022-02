Beerschot ontslaat coach Torrente, assistent Vanderidt neemt over

De kansloze nederlaag van afgelopen weekend op KV Mechelen, waar Javier Torrente enkele vreemde tactische beslissingen nam, bleek de druppel die de emmer deed overlopen. Torrente nam in september vorig jaar zelf over van Peter Maes, maar kon het tij niet keren. De heropflakkering die Beerschot in de herfst van 2021 kende, was van zeer korte duur. Sinds eind november ging het eigenlijk alleen nog maar bergaf met paars-wit. In de jongste tien wedstrijden pakte Beerschot amper vier punten. De 0-7 tegen Anderlecht, vlak voor de winterstop, was een absoluut dieptepunt.

Los van de resultaten was er op het Kiel alsmaar meer wrevel omtrent Torrente’s manier van werken. Tijdens de winterstage in Spanje werd er amper vier keer getraind. Afgelopen weekend deed het onevenwichtige elftal dat Torrente tegen Mechelen de wei in stuurde nog de wenkbrauwen fronsen. Uiteindelijk kon men het in de Kielse bestuurskamer ook niet meer aanzien en dus werd Torrente gisteren doorgestuurd.

Assistent-trainer Greg Vanderidt (51) zal nu (voorlopig) de sportieve honneurs waarnemen.