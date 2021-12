▶ Beerschot-fan gooit vuurpijl in Antwerp-vak, supporters bestormen het veld na de wedstrijd

Alweer een bedenkelijk moment in de marge van een Belgische voetbalwedstrijd. In de beladen derby tussen Beerschot en Antwerp ging één van de Kielse thuissupporters het veld op met een vuurpijl om die in het vak met Antwerp-fans te gooien. Het zoveelste incident in de intussen lange lijst met akkefietjes rond pyrotechnisch materiaal. Nochtans zou er hard gewerkt worden aan een wet om strenger op te treden tegen dergelijke incidenten. De Beerschot-fan in kwestie werd na zijn actie gegrepen door de stewards.

Na de wedstrijd - die gewonnen werd door Antwerp - was het nog niet over, want toen bestormden een aantal Beerschot-supporters het veld. De Antwerp-spelers werden vervolgens beschermd door politie, tot kwalijke incidenten kwam het gelukkig niet. Ook al leek het er in onderstaand filmpje sterk op dat ook de Antwerp-fans het veld wilden bestormen. Seck en Engels spoedden zich daarom naar een poort om de supporters tot bedaren te brengen.