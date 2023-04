Beeld van gewonde zwangere vrouw in Marioepol verkozen tot World Press Photo van 2022

De Oekraïense fotograaf Evgeniy Maloletka heeft de prestigieuze World Press Photo gewonnen. Zijn beeld van een zwaargewonde zwangere vrouw bij een door Rusland gebombardeerde kraamkliniek in de Oekraïense stad Marioepol riep wereldwijd afschuw op.

Hoe onontkoombaar de donderdag tot World Press Photo van 2022 uitgeroepen foto is, blijkt wel uit het gegeven dat ook Rusland – systematische ontkenner en verdraaier van het nieuws over Oekraïne – zich genoodzaakt zag op de afbeelding te reageren. De foto van Evgeniy Maloletka (37) is een visuele getuigenis die wereldwijd afschuw opriep. Hij toont een zwaargewonde zwangere vrouw in de Oekraïense stad Marioepol, nadat de kraamkliniek waarin zij verbleef op 9 maart 2022 was getroffen door een Russische luchtaanval. Rusland beweerde dat de foto in scène was gezet en dat de vrouw een actrice was. Ook beweerde het dat Oekraïne verantwoordelijk was voor het bombardement. In werkelijkheid kwam de baby door het Russische geweld dood ter wereld en stierf de moeder een half uur na de geboorte.

De onderscheiden Oekraïense AP-fotojournalist Maloletka maakte in maart 2022 indrukwekkende reportages in de belegerde stad Marioepol, die later in Russische handen is gevallen. Een veelvuldig gepubliceerde foto van zijn hand uit de stad is die van een lange, inderhaast gegraven greppel die fungeert als massagraf. Maar nog meer dan de aanblik van die talrijke doden raakt de foto van de nog levende 32-jarige Irina Kalinina bij de kraamkliniek de ziel. Wereldwijd werd met afschuw gereageerd op de wreedheid van het Russische bombardement in Marioepol. En in januari nog liet de paus zich fotograferen met de foto in zijn hand om zich te keren tegen de wapenindustrie.

Wat de foto zo uitzonderlijk maakt, los van het journalistieke gewicht, is de visuele kracht van het beeld. De tot skelet gereduceerde gebouwen, de omgewoelde aarde, de geknakte boomstammen, de rook en de vlammen op de achtergrond vormen een dantesk decor. De haastige beweging van de reddingswerkers weerspiegelt de intensiteit en urgentie van het moment. En het fraaie rode kleed met de zwarte stippen op de brancard trekt de blik naar het slachtoffer. Haar blik lijkt al ontzield, met haar laatste krachten beschermt zij met haar hand, zoals menig hoogzwangere vrouw doet, nog de baby in haar buik. Een ontroerend en gezien de omstandigheden hartverscheurend gebaar.

AP-fotograaf Evgeniy Maloletka bij zijn prijswinnende foto. Beeld AP

De jury van World Press Photo heeft de hoofdprijzen in de competitie voor de beste nieuws- en documentaire fotografie tamelijk gelijkmatig verdeeld over de continenten. Dit is analoog aan de behoefte van de organisatie om meer aandacht te schenken aan fotografie uit gebieden die, anders dan Europa en de Verenigde Staten, voorheen niet zo vaak in het brandpunt van de belangstelling stonden.

Zo gaat de prijs voor ‘Story of the Year’ naar de reportage van de Deen Mads Nissen, die, onder de titel De prijs van vrede, de erbarmelijke leefomstandigheden in Afghanistan fotografeerde. Droogte, economische tegenslag, onderdrukking en isolement als gevolg van het fundamentalistische talibanbewind teisteren het land. Nissen toont bijvoorbeeld een kind dat een nier heeft moeten afstaan voor 3.500 dollar – geld dat de ouders nodig achtten om te overleven. Op de zij van de jongen prijkt een groot litteken. Een andere foto toont vrouwen, outcasts onder de taliban, en kinderen die bedelen om brood bij een bakkerij in de hoofdstad Kaboel. Het is al de derde keer dat Nissen, werkzaam voor het dagblad Politiken en aangesloten bij het agentschap Panos, een hoofdprijs wint bij World Press Photo.

Uit de reportage ‘De prijs van de vrede in Afghanistan’ van Mads Nissen, de winnaar van ‘The Story of the Year’. Beeld AP

Beeld AP

Watertekorten

De Armeense Anush Babajanyan wint de hoofdprijs in de categorie langetermijnprojecten. Zij heeft gedurende enkele jaren vastgelegd hoe Centraal-Aziatische landen als Kirgizië en Tadzjikistan kampen met watertekorten die niet alleen klimatologische oorzaken hebben, maar sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ook geopolitieke. De foto’s van Babajanyan, werkzaam voor National Geographic en aangesloten bij agentschap VII, behandelen zeer uiteenlopende aspecten van het probleem. Zo is er de aanleg van een stuwdam, terwijl de droogte het waterpeil van rivieren dramatisch doet dalen. Een vrouw die op bescheiden schaal komkommers kweekt en geheel afhankelijk is van het verdwijnende water. Een Oezbeekse bruid op haar trouwdag in een plaatsje dat ooit een havenstad was aan het Aralmeer, maar die daar door verdroging inmiddels 150 kilometer van is verwijderd.

Uit de productie ‘Battered Waters’ van Anush Babajanyan, winnaar in de categorie ‘lange termijnprojecten’. Beeld AP

Beeld AP

Familiealbums

De WPP-prijs voor producties met meerdere visuele middelen (‘open format’) is toegekend aan de Egyptenaar Mohamed Mahdy, die door middel van video, foto’s, tekeningen en archiefmateriaal uit familiealbums een veelomvattend en divers beeld schetst van een bedreigde vissersgemeenschap aan een kanaal in Alexandrië.

Uit de productie ‘Here, The Doors Don't Know Me’ van Mohamed Mahdy, winnaar in de categorie ‘open format’. Beeld Mohamed Mahdy

Alle foto’s die zijn onderscheiden bij World Press Photo (inclusief zij die eerder al werden aangemerkt als winnaar in ‘regionale’ categorieën als Azië, Afrika, Noord- en Midden-Amerika en Zuid-Amerika) zijn vanaf zaterdag 22 april tot en met 30 juli te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.