Bedrijf heeft wapen tegen burn-outs: werknemers mogen onbeperkt vakantie nemen

Het gewijzigde vakantiebeleid van een van de grootste effectenmakelaars in de Londense City gaat vanaf 2022 in. “Er is geen maximum, er is een minimum dat je moet nemen”, zei oprichter en topvrouw Sam Smith van FinnCap. “De rest is aan jou.” Volgens Smith hebben haar werknemers minstens vier weken per jaar en twee of drie dagen per kwartaal vakantie nodig om bij te komen.

Het nieuwe beleid van FinnCap omvat ook andere maatregelen om ervoor te zorgen dat werknemers zich vrij voelen om zoveel mogelijk vakantie op te nemen. Ook heeft het bedrijf dit jaar al meer dan dertig nieuwe medewerkers aangenomen om de toegenomen werkdruk te verlichten. Het bedrijf heeft daarnaast een lijst met activiteiten opgesteld, van dierenartsbezoeken tot thuisafspraken met loodgieters, die niet meetellen voor het minimum van vier vakantieweken.

Het ongelimiteerde vakantiebeleid van FinnCap is uitzonderlijk in de financiële wereld van de Londense City, waar een cultuur heerst van lange werkweken en doorwerken in de weekenden.