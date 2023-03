Bdsm-meesteres Sigrid Schellen: ‘Hoe kan je nu zeggen dat het leven een cadeau is? Het is een shitshow’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Tweeëntwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: bdsm-meesteres Sigrid Schellen (36). Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

1. Hoe oud voelt u zich?

“Fysiek voel ik mij 36. Mijn gezondheid is goed en ik voel mij fit. Mentaal voel ik me ouder, maar dat heeft natuurlijk te maken met het hele parcours dat ik de laatste vijftien jaar heb afgelegd. Niet dat ik mentaal moe ben, maar ik merk wel dat ik meer de levenservaring en wijsheid heb van iemand die een stuk ouder is. De mensen met wie ik goed om kan, zijn ook een stuk ouder dan ik. Mijn beste vriend is 78. Ik heb hem hier op de Zavel leren kennen. Een toevallige ontmoeting op straat. Blijven babbelen. Sindsdien springt hij hier regelmatig binnen om een koffietje te drinken en een praatje te slaan of we gaan ’s middags samen lunchen. Ik kan hem werkelijk alles vertellen. Een hechte vriendschap, dus dat is mooi.”

2. Wat was de moeilijkste periode in uw leven?

“De periode waarin mijn vader stierf, twaalf jaar geleden. Mijn vader heeft zelfmoord gepleegd. Vanaf mijn zestiende wist ik: dit gaat gebeuren. Hij droeg een zwaarte met zich mee die hij onmogelijk kon blijven dragen, dat zag je. Vergelijk het met een huis dat gebouwd wordt zonder fundering: dat barst en je kan die barsten dichtplamuren, maar op den duur stort het in. Mijn vader heeft een heel moeilijke jeugd gehad en de ene zware tegenslag na de andere. Ik denk dat hij op een keer beslist heeft: nu is het goed geweest, nu stop ik. Terwijl het in die periode net beter leek te gaan met hem.

“Dat is het klassieke verhaal: zodra iemand die beslissing genomen heeft, volgt er een zekere aanvaarding en sereniteit. Zijn dood was dus een heel zware schok. En toen kwamen er ook nog allerlei dingen naar boven die ik niet wist. En schuldgevoelens en spijt. En het lelijkste aan het verhaal: er is niemand in je omgeving die je helpt, je bent alleen.

“Mijn moeder en broer en zus en ik, wij wilden elkaar sparen, wij wilden ons verdriet niet bij elkaar leggen, wij hielden ons sterk voor elkaar. Dus je zoekt andere manieren om met je verdriet om te gaan, maar vindt ze niet. Dat is zo ondraaglijk, je slaat tilt in je hoofd en je slaapt niet en je denkpatroon verandert en je wordt depressief. En dan zeggen mensen dingen als: ‘Het is nu twee maanden geleden, je moet je daar overheen zetten.’ Terwijl het voelde alsof het een uur geleden gebeurd was. Het enige wat ik in die fase van mijn leven nodig had, was iemand die luisterde. En die was er niet. Het enige wat er was, was kritiek en veroordeling.

“De eenzaamheid die met die periode samenging, heeft mij voor de rest van mijn leven getekend. Dat is niet meer goed gekomen. Ik heb aanvaard dat mijn vader er niet meer is en ook waarom. Ik respecteer zijn keuze. Maar alles wat daarrond is gebeurd, heeft mij geknakt. Mensen die het een laffe daad noemden, die mijn vader helemaal afbraken. Hoe kon zoiets mij helpen?”

3. Hoe was uw kindertijd?

“Ik heb een heel leuke kindertijd gehad. In het weekend uitstapjes maken en leuke dingen doen en picknicken bij het kapelletje twee straten verder. Mijn vader die speelhuisjes voor ons bouwde. Allemaal heel rustig en normaal, maar veel mensen geloven dat niet, want hoe kom je dan in godsnaam op dat rare pad? Er moet wel veel drama geweest zijn. Neen, er was geen drama. Problemen zijn er pas gekomen toen ik een jaar of vijftien was. Dan begon mijn vader labieler te worden, maar daarvoor? Alles goed. School was leuk. Op feestdagen bij de oma met de hele familie. Veel vriendinnetjes. Alleen maar mooie herinneringen.”

'Hoe je bdsm-meesteres wordt? Ik denk dat dat in je moet zitten. Als je geen dominant karakter hebt, lukt dat niet.' Beeld © Stefaan Temmerman

4. Wat is uw vroegste herinnering?

“De speeltuin. Er was zo’n speelhuisje met een wankel brugje, heel eng, en ik durfde daar niet over. Mijn papa zag dat, kwam naar mij toe, pakte mij op en droeg mij over dat veel te smalle brugje. Ik weet nog dat ik mij helemaal aan hem vastklampte en dat hij zei: ‘Ik ben hier, er zal niets gebeuren.’ En dat is blijven hangen: papa is er, dus ik ben veilig. En dat was zo: ik kon altijd op hem rekenen. Zelfs vlak voor zijn dood heb ik hem nog gebeld om vijf uur ’s ochtends omdat ik thuis in de shit zat. Hij is me onmiddellijk komen halen om samen ergens een koffietje te drinken. Tot op het einde stond hij klaar voor mij.”

5. Wat vindt u een kenmerkende eigenschap van uzelf?

“Dat ik mij altijd overal uit red, hoe dan ook. De situatie kan zo dramatisch zijn, dat ik denk: fuck, ik zie het niet meer, wat moet ik doen? En dan bam (knipt met de vingers), en dat gaat heel snel, dat is een kwestie van uren. Zodra ik in mijn hoofd uitgeraasd ben, begin ik onmiddellijk te handelen. En dat gaat niet over futiliteiten, maar over de grotere dingen des levens.

“Zo ben ik begonnen met sekswerk. Ik weet nog dat ik op een avond thuiskwam en financieel zo in de shit zat dat ik aan mijn vader dacht, die min of meer om dezelfde reden zelfmoord heeft gepleegd. Ik weet nog dat ik dacht: oké, dit zal mijn pad zijn, ik zal mijn leven moeten beëindigen, want dit komt niet goed. Een paar uur later dacht ik: tiens, dit is misschien een mogelijkheid, en de volgende dag was ik aan het werk. En een week later was het probleem opgelost. (lacht)

“Hetzelfde met mijn coming-out als sekswerker. Ik werd zo hard gestalkt en afgeperst door een ex, niet de vader van mijn kind, dat ik beslist heb om dan maar zelf op tv met mijn verhaal naar buiten te komen. Zo was die chantage ook meteen gedaan.”

6. Wat drijft u?

“Ik heb nogal de neiging om alles in functie van mijn kind te doen, ik haal daar ook al mijn kracht en energie uit. Ik wil dat ze een fijn leven heeft, dat ze niets tekortkomt. Ik wil wel dat ze de belangrijke levenslessen leert, dus ik zal haar niet overbeschermen, want dat vind ik fout. Niet helikopteren, anders zal ze het niet alleen kunnen redden als ze volwassen is. Dus ik laat haar ook af en toe fouten maken en dat is niet zo erg. Maar ik wil wel dat ze zich later geen zorgen hoeft te maken. Als ze wil studeren, dat ze kan studeren. Als ze later een huis wil kopen, dat mama haar kan helpen. Had ik haar niet, dan was ik waarschijnlijk niet zo gedreven. Dan zou ik mij misschien wel tevredenstellen met een simpele 9-to-5-job. Maar nu wil ik altijd meer en groter, voor haar. Ik doe dat niet voor mezelf. Voor mezelf wil ik gewoon rust.

“Of ik dat nu zelf geloof? (lacht) Ja, dan zou ik mijn uitspattingen elders zoeken en wat gaan bungeejumpen of parachutespringen in mijn vrije tijd. Dan zou ik mijn kickjes daaruit halen. Maar ik heb een eenoudergezin. Ik kan het niet redden met een 9-to-5-job. Dus dan bewandelen we andere wegen. (lacht) En nu is dat vooral in de wereld van bdsm (bon­dage, dominance, sadism & masochism, AJ).

BIO • 36 jaar, komt uit het Limburgse Bree • bdsm-meesteres • runt een winkel in bdsm-meubilair • was jarenlang de bekendste sekswerker in Vlaanderen • auteur van twee boeken: Hoerenchance (2019) en Ware liefde van een uur (2020)

“Hoe je bdsm-meesteres wordt? Ik denk dat dat in je moet zitten. Als je geen dominant karakter hebt, lukt dat niet. Het is geen rol die je kan spelen. Je doet sekswerk en krijgt soms bizarre verzoeken en dan voel je: dit werkt wel voor mij. Ik heb ook even in een huis gewerkt met alleen maar vrouwelijke meesteressen en daar heb ik veel gezien dat me inspireerde. Ik denk dat je vooral moet begrijpen dat sommige mensen werkelijk onderdanig zijn. Als ik hier een onderdanige man over de vloer krijg, dan voel ik mij ook effectief de meerdere. In de zin van: jij bent hier om mij te dienen, je hebt hier geen wil, ik heb alle controle, ik denk voor jou en alles wat ik zeg, ga jij gewoon doen. Heel vaak kan ik mij in het echte leven totaal niet meten met die persoon, professioneel dan, maar in dat specifieke vakje ben ik heer en meester.

“Klanten voelen meteen of je dominant bent of niet. Als ik op straat loop, zie ik ook meteen: die is dominant, die is onderdanig. In het sekswerk had ik wel een rolletje gecreëerd. Dan was ik voor een uurtje de fantastische Sigrid op wie je verliefd mocht worden, maar daarna mocht je het wel vergeten. Dat hoorde gewoon bij de job. Bdsm is voor mij helemaal iets anders. Het heeft ook niets met seks te maken. Je kan er wel een seksueel spel in integreren, maar daar ligt de focus niet. De focus ligt werkelijk op controle. In alle mogelijke vormen. Iemand die gewoon wat kinky seks wil, die moet niet bij mij zijn.”

7. Wat is uw zwakte?

“Ik heb een onrustige natuur, ben een beetje angstig ook en kan in die angst foute beslissingen nemen. Dat doemdenken had ik als kind al: altijd van het slechtste uitgaan, altijd die donkere bril op. In het verleden heeft mij dat heel hard geblokkeerd. Soms denk ik: alles wat ik nu doe, had ik gewoon tien jaar eerder al moeten doen.”

8. Waar hebt u spijt van?

“Eigenlijk van niets. Ik denk daar vaak over na, want ik heb in mijn leven veel foute beslissingen genomen, maar ik ben heel blij met de uitkomst. En je kan niet dezelfde uitkomst hebben als je de delen van de som verandert.

“Alleen naar mijn papa toe... Ik herinner mij ons laatste gesprek. Op het einde zei ik: ‘Papa, ik moet nu weg, want ik ga op stap met een vriendin en ben al een uur te laat.’ Nu denk ik: fuck, dat was zijn afscheid. Hij heeft mij daarna nog gebeld, maar ik heb niet opgenomen. Waarom heb ik toen niet opgenomen? Waarom heb ik niet gezien wat er aan de hand was? Tegelijk denk ik dat ik niets had kunnen veranderen. Mijn vader, dat was geen impulsieve man. Die beslissing, daar waren jaren en jaren overheen gegaan. Dus spijt? Heel dubbel.”

9. Welke kleine alledaagse dingen kunnen u blij maken?

“Heel simpel: mensen die vriendelijk zijn.”

10. Wat biedt u troost?

“De mama hé. Als het even tegenzit, hoef ik maar gewoon naar mijn mama te gaan en het gaat beter. Ik ben altijd een mama’s-kindje geweest. Als ik buiten speelde, wilde ik mijn mama door het raam kunnen zien. Ze hoeft mij niet vast te pakken, ze hoeft niets te zeggen, haar aanwezigheid is voldoende.”

'Hoe kan je nu zeggen dat het leven een cadeau is? Nee man, helemaal niet. Het is een shitshow.' Beeld © Stefaan Temmerman

11. Vindt u het leven een cadeau?

“Neen. Een zeer vergiftigd geschenk. Ik vind het raar dat mensen zeggen: het leven is toch mooi en de wereld is prachtig. De wereld is niet prachtig. Weet je hoeveel mensen er dagelijks doodgaan van de honger alleen al? Dan heb ik het nog niet over oorlogen en moorden en wat nog allemaal. Zoveel drama, kijk eens rond je. Ik kan geen vijf minuten door Brussel lopen of ik zie een zwerver. Op de Zavel zit elke dag een vrouwtje die pech gehad heeft in haar leven en niemand die haar helpt. Hoe kan je nu zeggen dat het leven een cadeau is? Nee man, helemaal niet. Het is een shitshow.

“Maar het is niet zo dat ik elke dag denk: het leven is kut. We gaan die rit gewoon uitzitten. Het is zoals zitten in een rijdende trein: ja, je kan eruit springen, maar laten we dat vooral niet doen. Het is wat het is en we gaan er het beste van maken.”

12. Wanneer hebt u het laatst gehuild?

“Waarschijnlijk bij de nieuwjaarsbrief van mijn dochter. Van verdriet huil ik niet meer. Ik kan heel verdrietig zijn en voelen: nu zou ik kunnen wenen, maar er komt niets meer. Toen mijn vader overleden is, heb ik dagen liggen huilen. Mijn tranen zijn op, denk ik.”

13. Bent u ooit door het lint gegaan?

“Bij een klant omdat hij zijn condoom uitdeed. Dat moet je bij mij niet doen. Het werd echt rood voor mijn ogen. Ik ben helemaal op hem losgegaan, tot ik in een flits besefte wat ik aan het doen was en waarom. Er was heel veel gaande in mijn leven op dat moment. Ik werd gestalkt door die ex, echt geterroriseerd, ik voelde mij geen seconde veilig. Al mijn woede en frustratie die ik op dat moment in mij had, over alles wat ooit in mijn leven gebeurd was, kwam ineens naar boven. Ik heb hem nog een stamp gegeven in het trapgat, maar voelde ook: hier moet je mee uitkijken. Mensen die door het lint gaan, kunnen echt gevaarlijk zijn.”

14. Hebt u ooit een religieuze ervaring gehad?

“Neen. Maria is nog niet aan mij verschenen. Jezus aan het kruis wel al, ja. (lacht) Regelmatig zelfs.

“Ik ga wel vaak naar Banneux, een bedevaartsoord bij Luik, om te mediteren. Ik ben daarmee begonnen op een moment dat ik diep zat en geen hulp vond. En ik wilde echt niet weer naar een psycholoog, want ik kwam daar niet goed uit. Iemand had mij gezegd: rij daarnaartoe, ga voor Maria zitten en verbeeld je dat je alles wat je leven zwaar maakt, daar achterlaat. Brand een kaarsje, stap in je auto en je zal je onderweg al beter voelen. En dat was zo. En natuurlijk kan ik dat verklaren: je mediteert en daar word je rustig van, en als je keihard gelooft dat je rust zal vinden, vind je die ook. Er viel een kalmte over mij heen en de dagen nadien had ik heel veel energie. Dus telkens als ik mijn batterijen eens moet opladen, rij ik even naar Banneux op en af. Drie uurtjes, easy fix.”

15. Welk boek heeft een speciale betekenis voor u?

“Matilda van Roald Dahl. Ik heb dat boek gekregen van mijn oma toen ik ongeveer zo oud was als mijn dochtertje nu. Ik herkende me ergens in Matilda omdat ik ook zo’n grote boekenwurm was. Nu lees ik het met mijn dochter en zij vindt het even fantastisch. Zo blijft het in mijn leven aanwezig.”

'Ik ben ontzettend tevreden met mijn lichaam, want dat wordt al zo lang opgehemeld. Ik heb het in geld omgezet. Mensen betalen ervoor, en vaak heel veel.' Beeld © Stefaan Temmerman

16. Hoe definieert u liefde?

“Is er eigenlijk iemand die zich aan een definitie wil wagen? Voor mij is liefde dat wat ik heb voor mijn moeder en dat wat ik heb voor mijn kind. En dat is het. We zijn rond. Er is niks anders meer mogelijk.

“Liefde voor een partner en een amoureuze relatie, niet voor mij. Ik denk niet, en dat is zeer jammer en pijnlijk voor de mensen die met mij samen zijn geweest, dat ik ooit van iemand écht gehouden heb. Zij ook niet van mij hoor. Misschien heb ik de verkeerde uitgekozen, kan ook, geen probleem. Dat houdt me eigenlijk helemaal niet bezig. Ik ben daar ook heel duidelijk in: als iemand mij wil versieren, zal ik heel snel zeggen: ik vind dat allemaal heel leuk, dat spelen en zo, maar ik ben geen wifey material. Allesbehalve. Die deur blijft dicht. Ik heb daar geen tijd voor, geen zin in. Ik ben bezig met mijn winkel en mijn bdsm-verhaal en allerlei creatieve projecten en met mijn moeder en mijn kind. Er blijft niets over, er is amper tijd om te slapen. Ik wil ook niets in mijn leven daarvoor aanpassen. Niks, niks, niks. (lacht)

“Ik zal ook niet trouw zijn. Dat kan ik niet. Ik schaam mij daar ook niet voor. Kijk, ik ga je bedriegen, waarschijnlijk al na twee dagen, want dat is wie ik ben. Fysiek ben ik niet trouw, dat werkt niet voor mij. Heel dat trouwe gedoe, waar is dat eigenlijk goed voor? Come on! (lacht)

“Tegen mijn dochter zeg ik altijd: mama zal ooit precies opschrijven hoeveel ze van je houdt, maar daar zal ze heel haar leven aan moeten werken, want dat kan je niet zomaar eventjes in een paar woorden vatten. Kom dus over vijftig jaar eens terug, misschien is het mij dan gelukt.” (lacht)

17. Hoe voelt u zich in uw lichaam?

“Heel goed. Ik ben ontzettend tevreden met mijn lichaam, want dat wordt al zo lang opgehemeld. Ik heb het in geld omgezet. Mensen betalen ervoor, en vaak heel veel. Hoe zou ik dan ongelukkig over mijn lichaam kunnen zijn?”

18. Wat vindt u erotisch?

“Bitter weinig.

“Dit wat je hier ziet op deze pop, Shibari, een Japanse bondagetechniek die ik ook bij klanten toepas, vind ik heel intiem. Niet zozeer het knopen zelf, want dan ben je heel gefocust, maar het resultaat vind ik heel esthetisch en opwindend om naar te kijken, omdat de onderdanige in het spel die het draagt zich helemaal overgeeft. Die overgave vind ik bijzonder prikkelend.”

19. Wat is de speciaalste plek waar u ooit de liefde bedreven hebt?

“Dat is een zeer interessante vraag. Ofwel was de plek speciaal en de seks waardeloos, ofwel was de seks super en de plek niets bijzonders. Een paar maanden geleden was ik in The Hotel, hier in Brussel, in een belachelijk dure suite, 1.300 euro voor een nacht. En het stomme was dat ik daar geweest ben van zes uur ’s avonds tot acht uur ’s morgens, en we zijn nog uiteten gegaan, dus echt lang zijn we niet op die kamer geweest. In alle geval, je hebt er een prachtig uitzicht op Brussel. Je zit heel hoog, allemaal ramen rondom, heel mooi ingericht. Echt wel een indrukwekkende plek. Maar was de seks goed? Middelmatig.

'Ik hoef niet in een kasteel te wonen of miljoenen op de bank te hebben. Gewoon rust, vrede rondom mij, geen conflicten.' Beeld © Stefaan Temmerman

“En dan omgekeerd had ik een tijd iemand met wie ik af en toe afsprak. Een fantastische kerel, een bijzonder intelligente man, enorm belezen en die bleek dan ook nog eens heel goed in bed te zijn, dus dat was scoren. Ik herinner me een heel leuke avond met goede wijn en een heel fijne babbel. Daarna hadden we seks ergens in een hotelketen in Antwerpen. Triestige kamer, maar mijn beste seks ooit. Op een bepaald moment keek hij mij recht in de ogen. Al zijn introversie, al zijn verlegenheid was weg. Die blik, die diepe connectie, prachtig was dat. Dus als die seks in The Hotel was geweest... Misschien moet ik dat eens regelen. (lacht) Maar dat moment komt nooit meer terug.

“Er is heel weinig dat ik memorabel vind. Je mag niet vergeten dat seks mijn werk was. Ik heb alles gedaan wat je maar kan bedenken binnen het legale spectrum. Al die rare plaatsen, met zoveel mensen. Weet je, het is zeer moeilijk om nog indruk op mij te maken.”

20. Hoe zou u willen sterven?

“Ik wil dat bewust genoeg meemaken. Morfine, kom daar niet mee af. We gaan dat niet doen, we gaan dat ondergaan. Ik hoop oud te sterven. Ik lig in bed en zak geleidelijk weg. Mijn lichaam is klaar. Het is opgeleefd. Zo.”

21. Wat zou u wensen als laatste avondmaal?

“Een vol-au-vent’ke van Au Vieux Saint Martin (op de Zavel in Brussel, red.). Dat is zo fucking goed. Ooh, die frietjes! Door mijn werk associëren mensen mij met champagne en kaviaar. Verschrikkelijk vies vind ik dat nu ook niet, maar ik heb liever andere dingen. Als ik kan kiezen tussen een sterrenrestaurant en Au Vieux Saint Martin, zal ik niet twijfelen. Ik zit daar wekelijks. Die gerechten zijn zo puur, net zoals mijn oma ze maakte.”

22. Welke droom hebt u nog?

“Rust vinden. Dat er een fase in mijn leven komt dat ik niet meer de zoveelste vraag over sekswerk moet beantwoorden of dat het geen invloed meer heeft op mijn dagelijks leven. Want jammer genoeg krijg ik zo vaak te maken met vooroordelen of word ik minder goed behandeld of moet ik mij extra hard bewijzen omdat mensen weten wat mijn achtergrond is. Ik droom ervan om gewoon mezelf te kunnen zijn. Ik hoef niet in een kasteel te wonen of miljoenen op de bank te hebben. Gewoon rust, vrede rondom mij, geen conflicten.”

Subspace, Rue Lebeau 13, 1000 Brussel, www.subspace-bxl.be.

Denk je aan zelfmoord en wil je met iemand praten, dan kun je terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813, via www.zelfmoord1813.be of via de chatdienst.