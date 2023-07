BBC door het stof na ‘ongepaste’ vraag over geaardheid Marokkaans vrouwenvoetbalteam

Omdat homoseksualiteit verboden is in Marokko wilde de journalist weten hoe het leven van homoseksuele speelsters daar is. Vooraleer Chebbak kon antwoorden, kwam de moderator van de persconferentie tussen. “Sorry, maar dit is een zeer politieke vraag. We houden het bij voetbalgerelateerde vragen”, luidde het.

Daar nam de reporter geen genoegen mee. “Nee, dit is geen politieke vraag”, reageerde hij. “Het is een vraag over mensen en heeft niets te maken met politiek. Laat haar gewoon de vraag beantwoorden.” Maar dat kwam er niet meer van. Er werd nog een laatste - voetbalgerelateerde - vraag gesteld, waarna de persconferentie beëindigd werd.

Een woordvoerder van de BBC laat nu weten dat de Britse publieke omroep erkent dat de journalist in de fout ging. “Het was niet onze intentie om iemand te kwetsen of te schaden”, stelde de woordvoerder.

Drie jaar gevangenis

De vraag van de journalist doet heel wat stof opwaaien. Zo zouden verschillende leden van de Marokkaanse media al tijdens de persconferentie behoorlijk ontstemd geweest zijn over de vraag. Ook Shireen Ahmed, een reporter voor het Canadese CBC Sports, was aanwezig in de persruimte en vond dat de BBC-journalist zijn boekje te buiten ging.

“Het is bizar en onethisch om een speelster een vraag te stellen over de geaardheid van haar ploeggenoten en de impact daarvan op hun dagelijks leven, als je weet dat homoseksualiteit in Marokko niet is toegestaan. Kapitein Ghizlane Chebbak kan speelsters niet publiekelijk ‘outen’, noch kan zij zich uitspreken over het beleid in Marokko. Dat zou namelijk ook voor hen gevaarlijk kunnen zijn”, zo zegt Ahmed.

Dat gevaar is meer dan reëel in het Noord-Afrikaanse land. Volgens de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch criminaliseert de Marokkaanse wet ‘seksueel afwijkend’ gedrag tussen mensen van hetzelfde geslacht.

Homoseksuele relaties worden in Marokko bestraft met gevangenisstraffen tot drie jaar en boetes tot 1.000 dirham (92,5 euro, red.). Ook trouwen of een kind adopteren als homoseksueel koppel zijn er streng verboden.

Acht armbanden

De BBC-journalist zou naar verluidt meteen zijn aangesproken door een afgevaardigde van de FIFA, toen de persconferentie afgelopen was. De Marokkaanse voetbalbond heeft tot dusver nog niet gereageerd op het incident.

Terwijl dat op het WK in Qatar nog verboden was, geeft de FIFA landen nu wel de mogelijkheid om een armband te dragen die een sociaal issue in de verf zet. Ze krijgen de keuze tussen acht goede doelen, waaronder gendergelijkheid, inclusie en simpelweg vrede.