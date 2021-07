Bart Somers past voor gesegregeerde maatschappij: ‘Een maatschappij met getto’s is niet wenselijk’

Volgens Somers gaat het om “het best denkbare inburgeringsbeleid in Europese context”. “We vragen van nieuwkomers extra inspanningen én geven hen extra kansen”, klinkt het in De Zondag. “Naast Nederlands leren en een cursus maatschappelijke oriëntatie zullen we mensen voortaan binnen de twee maanden naar de VDAB leiden. Vroeger gebeurde dat pas op het einde van de cursus. Daarnaast krijgt elke inburgeraar een Vlaamse buddy voor 40 uren.”

Die Vlaamse buddy’s, vrijwilligers, trekken met de inburgeraars op en maken hen zo wegwijs in de maatschappij. Een goede ontwikkeling, vindt Somers. “Ik pas voor een gesegregeerde maatschappij waarin we niet mét, maar naast elkaar leven”, zegt hij. “Een maatschappij met getto’s is niet wenselijk en heeft tot gevolg dat ook autochtone mensen zich niet meer thuis voelen en wie opgroeit in zo’n getto beknot is in zijn vrijheid. Ik wil die segregatie doorbreken en zo’n buddywerking draagt daartoe bij.”

Somers verwacht dat er zeker voldoende vrijwilligers gevonden zullen worden om het buddysysteem te doen draaien. “Er zijn veel mensen die vinden dat nieuwkomers Nederlands moeten leren en die daar zelf graag willen aan meewerken. Ik geloof sterk in het voluntarisme van de Vlamingen.”

Minder vrijblijvend

Het vernieuwde inburgeringstraject is niet langer gratis en ook minder vrijblijvend, stelt de minister. “Per onderdeel betaalt men 90 euro. Een fair bedrag, zodat het duidelijk is dat deze cursussen toch waarde hebben”, zegt Somers, die laat weten dat er ook examens in ontwikkeling zijn. “Wie daarvoor niet slaagt, moet een cursus opnieuw volgen en dat kost je weer 90 euro. Er zijn ook boetes voor wie niet naar de les komt, die kunnen oplopen tot 5.000 euro.”

Als mensen moedwillig weigeren in te burgeren, wordt dat doorgegeven aan de dienst Vreemdelingenzaken, die in het extreemste geval de verblijfsvergunning kan intrekken. “Burger worden in onze samenleving legt een aantal verplichtingen op je schouders”, zegt Somer daarover. “Maar we stellen vast dat het overgrote deel van de nieuwkomers wíl inburgeren en zelfredzaam worden. Meer dan de helft volgt de cursus zelfs vrijwillig.”