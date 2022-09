Bart en Kati ruilden ruimte in voor comfort: ‘Het was goochelen met mezzanines’

Als jonge koppels verhuizen, doen ze dat gewoonlijk omdat ze meer ruimte willen voor hun uitdijende huishouden. Bart, Kati en hun tweelingdochters maakten de omgekeerde beweging: ze gingen van 205 naar 120 vierkante meter en stellen het opperbest in hun ruim aanvoelende, ingenieus ingerichte appartement.

Een prachtig gerenoveerd oud fabriekspand in een levendige straat in Sint-Jans-Molenbeek, met het hippe Thurn & Taxis op een boogscheut. Bart en Kati hebben er een luchtig appartement voor hun gezin ingericht, vol slimme ingrepen om maximaal praktisch comfort te hebben zonder de hoge, lichte ruimtes tjokvol te zetten. “We zijn kleiner gaan wonen om comfortabel te kunnen leven”, vertelt Kati. De verhuis van een groot naar een kleiner appartement zou het nodige denk- en tekenwerk vragen om zo creatief mogelijk met de beschikbare ruimte om te springen.

Het valse plafond was het eerste dat eruit ging bij de verbouwing, zodat de oorspronkelijke industriële elementen weer zichtbaar zijn. Het plafond kreeg een coating van akoestisch schuim. Beeld Luc Roymans

“Drie jaar geleden hebben we besloten om te verhuizen”, vertelt Kati. “We woonden één straat verder, maar ik was al eigenaar van dit pand en had hier eerder al gewoond. De indeling dateerde nog van de restauratie van het pand in 1998 en was helemaal anders. In plaats van de hoge leefruimte die we nu hebben, waren er verschillende ­aparte, kleine vertrekken: een woonkamer, een keuken en een halletje. Er was ook overal een vals plafond en vele hoeken waren onbenut.”

Voor het nieuwe concept van hun appartement deed het koppel een beroep op het designduo Pieter Van Snick en Raf Vaerewyck van Atelier Piraat, bekend om hun sterke maatwerk en originele oplossingen. “Ik had hun werk in een tijdschrift gezien”, vertelt Bart. “Ik hield meteen van hun manier van inrichten. Met ons vieren hebben we lang gebrainstormd over de look-and-feel die we wilden.” Bart had daarbij al een bron van inspiratie klaar: het Soho House in Amsterdam. “Ik hou van het kleurenpalet daar, de materialen, de sfeer, de belichting… Alles eigenlijk.”

Atelier Piraat maakte een ontwerpvoorstel dat enige tijd heen en weer ging, tot het op punt stond. “Het is altijd een evenwichtsoefening tussen man en vrouw, en dus is het eindresultaat een combo geworden”, vertelt Raf van Atelier Piraat. “Bart en Kati hebben veel smaak en ze wisten wat ze wilden. Wij hebben geprobeerd dat zo goed mogelijk te vertalen.”

De slaapkamer heeft een mezzanine met bureau (foto hierboven). Daarom is in de aangrenzende badkamer het plafond boven het bad verlaagd (foto hieronder). Beeld Luc Roymans

Goochelen met mezzanines

“Het was een heel toffe opdracht”, zegt Raf. “Meestal worden we niet bij zulke grote ingrepen betrokken, dat was dus wel een uitdaging. We hebben muren gesloopt, valse plafonds verwijderd, nieuwe technieken geïnstalleerd, de elektriciteit vernieuwd… Het was de full option.”

De beschikbare ruimte maximaal benutten heeft de Piraten de nodige hoofdbrekens bezorgd. “Vooraf hebben we een enorm veel gepuzzeld, maar we wisten pas definitief wat zou werken toen de valse plafonds werden weggenomen. We kenden de hoogte van de ruimtes niet op voorhand. We hebben gegoocheld met mezzanines, met een bureau boven de badkamer, kasten in muren ingewerkt... Het was een evenwichtsoefening tussen slimme ingrepen uitwerken en budgettair niet ontsporen.”

Kati kreeg een bijzondere taak toebedeeld: de huisraad uitmeten die het gezin mee wilde verhuizen. “Zo wisten we hoeveel kubieke meter kastruimte we nodig hadden, en die hebben we ook gekregen.” Zelfs de cd’s haalden Bart en Kati uit de doosjes en staken ze in fardes om ruimte uit te sparen. “We hebben heel veel weggegooid en gerecycleerd”, zegt Kati. “Het voelde goed om actief keuzes te maken: wat houd je nog bij en waarvan neem je afscheid? Verhuizen is daar het ideale moment voor.”

Vooral het slaapgedeelte van het appartement is ingenieus ingericht. Geen plaatsje is onbenut gelaten. In de kamer van een van de kinderen staat het bed op een mezzanine. In de muur tussen de kinderkamers is een diepe kleerkast gemaakt die in beide kamers uitkomt.

De leefruimte kijkt uit op een ruim terras met veel groen, dat in de zomer als een extra leefruimte gebruikt wordt. Beeld Luc Roymans

Kabouterhuisje

De slaapkamer van Kati en Bart grenst aan de badkamer en is een staaltje van puur Piratenvernuft. Raf en Pieter zijn erin geslaagd om in de slaapkamer, boven de badkamer, een mezzanine met bureau te verwerken. Het plafond van de badkamer doet dus dienst als bureau. De vloer van de badkamer werd daarvoor kunstmatig verlaagd zodat de ruimte net hoog genoeg is om rechtop te kunnen staan. “Dat bureau is net een kabouterhuisje, of een tiny house”, aldus Bart. “Maar het werkt perfect.”

Pieter en Raf hadden nog andere slimme oplossingen in petto. “We hebben de muur tussen de slaapkamer en de badkamer gesloopt en vervangen door een kastenwand die opent aan beide kanten.” En om natuurlijk licht in het bureau binnen te laten, is er een raam aangebracht in de muur tussen het bureau en woonkamer.

Het centrum van het appartement is zonder twijfel de leefruimte, met een plafond van vier meter hoog, zicht op het groene terras en opvallende keukenmeubel. Door het valse plafond weg te nemen, kwamen de oude industriële elementen weer tevoorschijn, die je weer in contact brengen met de geschiedenis van het gebouw. Al bracht het nieuwe hoge plafond wel een ander probleem mee: de ruimte klonk plots heel hol. “Dat hebben we opgelost door er akoestisch schuim op te spuiten”, vertelt Bart. “Een mix van glasvezel en kurk. Dat heeft voor akoestische rust gezorgd.”

Jules Wabbes

Het keukenmeubel is dé eyecatcher van de leefruimte. “Het opvallende wandrek is er gekomen om extra opbergruimte te creëren, en om een opvallend stijlelement te integreren. De ruimte zou gewoon niet hetzelfde zijn zonder dat rek”, aldus Raf. Voor Kati is het haar favoriete plek in huis. “Terwijl je in de keuken bezig bent, voel je toch de ambiance in huis. Bovendien heeft Piraat de keukenapparatuur in de kasten werd verwerkt, waardoor en je nauwelijks rommel ziet.”

“We wilden voor Kati en Bart iets creëren dat een bepaald cachet had, dat eigentijds is en refereert aan de stijl en sfeer van Jules Wabbes. Deze realisatie zal heel makkelijk de tand des tijds zal kunnen doorstaan”, besluit Raf.