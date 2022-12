Bart Eeckhout wuift Paula D’Hondt uit: ‘Zullen er altijd tsjeven zijn?’

In Hemelpost zeggen we vaarwel aan hen die in 2022 zijn komen te gaan. Hoofdcommentator Bart Eeckhout schrijft een brief aan Paula D’Hondt, CVP-politica, overleden op 23 november. Ze werd 96.

Geachte mevrouw D’Hondt-Vanopdenbosch,

Beste tante Post,

Het zou me niet eens verbazen mocht u dit briefje daarboven werkelijk ontvangen. Bezorgd, met de vanzelfsprekende paar dagen vertraging, door een hemelbode, een facteur uit het Aalsterse die u zelf ooit nog aan een job hebt geholpen en die u daarvoor tot in de eeuwigheid dankbaar blijft. Want dat bent u ook geweest. Paula Post. Tante Post.

Ik behoor tot de generatie wakkere burgers en journalisten die al te vrolijk afscheid nam van die politiek van het dienstbetoon. Weg met het gefluister en gesmeek in achterkamers van cafés. Daar hielden politici als u zitdagen, om de zoekende en tastende medemens door het doolhof van de overheid te gidsen. En om een vaste betrekking ‘aan de staat’ voor ‘ons Lutgarde’ los te peuteren of een vrijstelling van legerdienst voor ‘onze Willy’. Een nieuwe, transparantere politieke cultuur diende zich aan, met volksvertegenwoordigers, bekend van tv, die verkozen werden in grotere kieskringen. Vooruitgang, kortom.

Het maakte van u, die zich in dat dienstbetoon had bekwaamd, op slag een politica van de vorige eeuw, zoals uw premier Jean-Luc Dehaene dat zo treffend verwoordde. Ik denk dat we ons vergist hebben, durf ik u nu te zeggen. De burger kreeg ombudsmannen, buurthuizen, gemeenschapscentra en gesubsidieerde wijkfeesten in de plaats, maar de volksvertegenwoordiger verdween uit het dorp. Het postkantoor, het café en de bankautomaat zouden volgen. ‘Om u nog beter te kunnen bedienen, hebben wij uw kantoor gesloten.’ Vooruitgang, kortom.

Wat ben ik blij voor u dat u de uiteenrafeling van dat politiek-maatschappelijke weefsel niet langer hoeft te aanschouwen. Decennialang was uw partij de spin in dat web van de CVP-staat. De neergang van de Vlaamse christendemocratie zou nog weleens bitter kunnen eindigen. Geen afkalvende middenpartij moet de toekomst zo vrezen als de cd&v of CD&V of welke lettercombinatie het ook nog moge worden.

‘Gelul’, noemde een nog erg eigentijds formulerende generatie- en partijgenote van u dat onlangs per mail, toen die analyse in een podcast van de krant gemaakt werd. U was vast niet het type dat naar podcasts luisterde, maar ik ben bang dat de voorspelling klopt. Zonder macht, zonder zuil en zonder kerk is er nog weinig wat uw partij onderscheidt. Er zullen altijd flaminganten, sossen en ­liberalen zijn. Maar zullen er altijd tsjeven zijn?

U, mevrouw, was een echte tsjeef, een kind van de zuil. Pionier van de vrouwelijke vertegenwoordiging in de politiek, pionier van het integratiebeleid. Uw hart zat links, maar niet te ver van het centrum, want te gek moest het ook niet worden. Vooruitgang was voor u mogelijk maken wat onvermijdelijk en noodzakelijk is. Zulke ‘politiek van de vorige eeuw’ wordt vandaag node gemist.

Want wat denkt u nu, als u vanuit de hemel toekijkt op jonge partijgenoten bij wie, om tactische redenen, het hart pas wat ontdooit als het tien graden onder nul vriest? U zou geen mens, welkom of minder welkom, op straat laten liggen, als onderdeel van uw beleid. U zou niet wijken voor racistische intimidatie. Ook in het ontvangen daarvan was u een pionier.

O, maar uw beleid zou ook wel best streng geweest zijn. Maar niet onmenselijk. Omdat u nog wist wat het was om een christenmens te zijn.

Met respectvolle groet,

Bart Eeckhout

(‘Hemelpost’, naar een idee van HP/De Tijd)