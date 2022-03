Bart De Wever: ‘Poetin is een psychopaat. Het is een gek, die gaat niet stoppen’

▶ Bekijk: Bart De Wever was deze ochtend te gast bij Radio 12-12:

De Wever bracht vanmorgen een bezoek aan de tijdelijke radiostudio op de Groenplaats in Antwerpen, waar Radio 2, MNM, Studio Brussel, Qmusic, Joe en Nostalgie vijftien uur lang live radio maken.

“Ik denk dat Poetin een psychopaat is”, zei De Wever over de Russische president. “Hij heeft vandaag gezegd: ‘De Russen die tegen mij zijn ga ik verdelgen als muggen’. Wanneer heb ik dat nog gehoord? Ik denk hier, 70 jaar geleden”, klonk het. “Dat is een gek, die gaat niet stoppen.”

Het is niet de eerste keer dat De Wever de Russische president vergelijkt met Hitler. “Duitsland werd vernederd na de Eerste Wereldoorlog, Rusland na de Koude Oorlog. In beide landen trad een autocratische leider naar voren met een duidelijke ambitie: de vernedering ongedaan maken. In Duitsland was dat Hitler, in Rusland Poetin”, zei hij daar eerder al over.

De Wever vreest dat dit conflict en de gevolgen ervan nog lange tijd zullen aanhouden. “We moeten ons voorbereiden om lang solidair te zijn, ik hoop dat mensen dat volhouden”, besluit hij. “Dit is niet iets van een paar weken, we gaan hiermee jaren moeten doorgaan en we gaan serieus ons best moeten doen.”