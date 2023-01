Bart De Wever na kritiek op ‘Het verhaal van Vlaanderen’: ‘Historici van postmoderne slag komen eropaf als vliegen op honing’

Te duur en te Vlaams: de afgelopen weken ontstond er heel wat heisa over ‘Het verhaal van Vlaanderen’. In die tiendelige docureeks loodst Tom Waes ons door de geschiedenis van Vlaanderen. De Wever is het niet eens met die controverse, zo vertelt hij in een uitgebreid interview met Het Laatste Nieuws. “Wat me opvalt is dat er vanuit een welbepaalde hoek enorm veel kritiek komt. De historici van de postmoderne slag komen eropaf als vliegen op honing, met een ongelooflijke intensiteit om het hele project op een lage en leugenachtige manier af te breken.”

“De politiek is totaal afzijdig geweest in het maken van dit programma. Het idee dat ‘Het verhaal van Vlaanderen’ een soort van staatsnationalistische televisie is, is gewoon bullshit. Ik zou er mij zelfs niet mee willen bemoeien - dat is mijn rol niet.”

Ook de meest recente aflevering, over de Guldensporenslag, werd uitvoerig besproken. Volgens sommigen schetste het verhaal niet het hele plaatje, en slaagde het programma er niet in om alle mythes te ontkrachten. “Maar waar zàgen zij toch over?”, klinkt het bij De Wever.

“Een historicus zou net supergelukkig moeten zijn dat een overheid middelen vrijmaakt om hun vakgebied naar de brede bevolking te brengen en hen de opportuniteit te bieden extra nuances te plaatsen. Maar dat doen ze niet. Ze breken het af. Dat de Guldensporenslag belangrijk is voor Vlaanderen, staat toch buiten kijf?”