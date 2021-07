Bart De Wever (N-VA) pleit voor hereniging van Vlaanderen en Nederland

Vlaanderen en Nederland vormden al eerder een eenheid, maar daar maakte de val van Antwerpen in 1585 tijdens de Tachtigjarige Oorlog een einde aan. De Wever pleitte er al eerder voor om die scheiding ongedaan te maken. “Het is een persoonlijk standpunt dat ik al lang heb”, zei hij in Trends Talk.

“In 1993 was ik al medeorganisator van een Groot-Nederlands studentencongres. Ik heb die droom nooit losgelaten: dat alle Nederlandstaligen ooit in één verband weer zouden samenleven, de zuidelijke en de noordelijke Nederlanden.”

“Ze zouden een van de sterkste economieën ter wereld zijn. De havens van Antwerpen en Rotterdam zouden kunnen fuseren tot dé gateway van de Noordwest-Europese economie. Dat lijkt mij een fantastisch verhaal. Er zal natuurlijk nog wat water door de Rijn en door de Schelde moeten vloeien en de mensen zijn er mentaal nog niet rijp voor. Dat merk ik wel.”

Hoewel het idee vandaag nog ondenkbaar lijkt, zou dat snel kunnen veranderen volgens De Wever. “Het federalisme was in de jaren zestig ondenkbaar in België, in de jaren zeventig was het realiteit. Confederalisme is vandaag moeilijk denkbaar in Wallonië, ik denk dat het morgen realiteit is. Een confederatie van de lage landen kan overmorgen een realiteit zijn. Als ik zou kunnen sterven als zuidelijke Nederlander, zou ik gelukkiger sterven dan als Belg”, zei hij nog.