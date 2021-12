Bart De Wever (N-VA): ‘Minister Van der Straeten heeft Engie eigenlijk omgekocht, ik heb er geen ander woord voor’

Engie Electrabel maakte gisteren in een brief aan premier Alexander De Croo (Open Vld) bekend dat het niet mogelijk is de bestaande kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden. Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever zet de brief van Engie de deur wel nog op een kier.

“Maar waarom is de toon van de brief zo negatief voor kerncentrales?”, zegt hij in De ochtend. “De essentiële vraag daar is: waar wordt Engie nu het rijkst van: van goedkope kernenergie blijven produceren, of van volgend jaar 200 miljoen subsidies van mevrouw Van der Straeten te tanken om zeer vuile gasenergie te produceren? Die hamvraag is niet gesteld.”

“Engie heeft Win for Life gewonnen met die subsidies”, gaat de voorzitter verder. “Van der Straeten heeft Engie eigenlijk omgekocht, ik heb er geen ander woord voor.”

De Wever herhaalde nogmaals zijn standpunten over het sluiten van de kerncentrales. “Iedereen focust nu op CO2 en het klimaat, en terecht: dat is de hoogste prioriteit. Maar de meest massale energieopwekker die men op dit moment heeft, is kernenergie. We moeten massaal elektrificeren. Alles moet elektrisch, dus de vraag naar elektriciteit zal exponentieel toenemen. Maar de meest massale bron om dat klimaatvriendelijk te doen, daar wil men dogmatisch mee stoppen. Deze regering stort ons land in onzekerheid: 6 gigawatt gaat eruit, en op dit moment is er 0 gigawatt zekere vervanging.”

Engie Electrabel benadrukte gisteren in Terzake het belang van de gascentrale in Vilvoorde, waarvoor de vergunning geweigerd werd door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Engie zal daarvoor zo snel mogelijk een nieuwe aanvraag indienen, en maakt zich sterk dat het om een ‘propere gascentrale’ gaat. “Als iemand 200 miljoen in mijn zakken steekt, zou ik ook bereid zijn eender wat te zeggen”, reageert De Wever kritisch.

‘Oude droom’

De N-VA-voorzitter is niet de enige met kritiek. Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez blijft zich met hand en tand verzetten tegen de kernuitstap. ‘We gaan niet aanvaarden dat België in het donker wordt gezet en dat we meer CO2 uitstoten alleen maar om een oude droom in vervulling te doen gaan’, zei hij eerder op Twitter.

Na de brief van Engie Electrabel blijft hij bij zijn standpunt. Als Engie Electrabel zegt dat een verlenging van de jongste kerncentrales niet meer mogelijk is binnen het huidige wetgevende kader, dan moet de federale regering ervoor zorgen dat dit kader wordt aangepast, luidt het.