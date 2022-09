Bart De Pauw versus de VRT: ‘Deze zaak is een belediging voor de slachtoffers’

De advocaten van Bart De Pauw hadden maandag een imposante kaft meegebracht naar de burgerlijke rechtbank in Brussel. Daar vond het proces plaats dat de tv-maker aanspande tegen de VRT, omdat die vijf jaar geleden het contract met De Pauw stopzette na beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag. Volgens de tv-maker had de VRT geen gegronde redenen om hem aan de deur te zetten, maar werd zijn reputatie ook onherstelbaar beschadigd door uitspraken van toenmalige CEO Paul Lembrechts.

Volgens de advocaten van Bart De Pauw is de chronologie van de gebeurtenissen van cruciaal belang. Daarom hadden ze een grote tijdslijn uitgetekend. Maar hun kaft moet gesloten blijven, na bezwaar van de advocaten van de tegenpartij.

Het water tussen de partijen is diep. Zelfs over het moment dat de samenwerking werd beëindigd, zijn de Pauw en de VRT het niet eens. Volgens de tv-maker werd hij op 2 november 2017 al aan de deur gezet en heeft hij daarna geen eerlijke kans meer gekregen om zich te verdedigen. De VRT houdt vol dat de beslissing pas genomen werd op 7 november nadat er een tweede gesprek had plaatsgevonden. “Dat gesprek was een schertsvertoning”, zegt Elien De Martelaere, die samen met Stijn Verbist de tv-maker verdedigt.

Volgens de advocaten van De Pauw had de VRT slechts “twee vage meldingen” van actrices Maaike Cafmeyer en Liesa Naert in handen om de samenwerking te beëindigen. “Hun ervaringen met De Pauw kaderden bovendien in een buitenechtelijke relatie die in 2017 al meer dan tien jaar geleden was. De VRT had dat nooit zomaar mogen aanvaarden, maar kritisch moeten benaderen”, zegt Elien De Martelaere.

Donkere wolken

De advocaten van de VRT zien dat anders. “Het is frappant dat de advocaten van De Pauw voorbijgaan aan de veroordeling van hun cliënt”, zegt Ilse Van de Mierop. “Het is niet relevant dat de ervaringen van Maaike Cafmeyer en Liesa Naert niet recent waren. De aanleiding om naar de vertrouwenspersoon te stappen was hun jongere collega Ella-June Henrard die hetzelfde meemaakte. Het ging over een kwalijk patroon dat steeds weer naar voren kwam.”

“Er hingen al een hele tijd donkere wolken boven het hoofd van Bart De Pauw”, vervolgt Van de Mierop. “Bij de VRT waren dat najaar al verschillende persvragen binnengekomen over het gedrag Bart De Pauw. Op 14 oktober verscheen ook een artikel waarin Ella-June Henrard het gedrag van Bart De Pauw aankaartte. Daarin werd zijn naam niet genoemd, maar De Pauw herkende zich. Hij heeft haar zelfs opgebeld om haar te confronteren.”

“Deze zaak is een belediging voor de dertien slachtoffers”, aldus haar medepleiter Bob Martens. “Welke CEO zal nog kordaat durven optreden tegen grensoverschrijdend gedrag als deze schadeclaim het haalt?”

De advocaten benadrukken dat Bart De Pauw in de gesprekken met de VRT geen enkel schuldinzicht toonde en dat het bedrijf daardoor niet anders kon dan de samenwerking beëindigen. “Het was geen makkelijke beslissing”, zegt Marianne Van den Broeck, die optreedt voor Paul Lembrechts. “Maar wel de enige juiste.”

Rechter: “Als een van de melders spreekt over honderden sms’en met seksuele en pornografische uitspraken. Volstaat dat dan om die uitspraak op de radio te mogen herhalen.”

Advocaat van Lembrechts: “Post factum is het bestaan van die berichten bevestigd.”

Rechter: “Maar moest dat niet gecheckt worden?”

Advocaat van Lembrechts: “Bart De Pauw heeft het ook niet ontkend. Over de problematiek bestond geen discussie.”

Uitspraak binnen een maand.