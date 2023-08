‘Barbie’ blijft ook na anderhalve maand records breken in de cinema

Met een wereldwijde opbrengst van 1,34 miljard dollar (1,24 miljard euro) tot nu toe stootte Barbie dit weekend Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 van de Warner Bros-troon.

Het is ook nog maar een kwestie van dagen vooraleer Barbie de populairste film van 2023 in de bioscoop wordt. Op de Amerikaanse markt doet de film het al beter dan The Super Mario Bros. Movie, maar wereldwijd is er nog een klein kloofje. Die laatste film bracht dit jaar 1,358 miljard dollar (1,256 miljard euro) op, waarmee Super Mario Barbie nog net voor blijft. Eerder zorgde het succes er al voor dat Barbie de meest lucratieve film ooit werd die door een vrouwelijke regisseur werd gemaakt.

In de box office-lijstjes van de meest opbrengende films aller tijden is Barbie ondertussen ook de top-twintig binnen gedoken. Volgens het Amerikaanse magazine Collider staat de film met Margot Robbie en Ryan Gosling nu op plaats zestien, maar de verwachting is dat de film nog enkele plaatsen zal opschuiven. Zelfs de tiende plaats, die nu door The Avengers bezet wordt, is nog haalbaar. Daarvoor moet Barbie de komende weken wereldwijd nog 160 miljoen dollar (148 miljoen euro) ophalen aan de kassa.

Ook Oppenheimer, de film van Christopher Nolan, blijft het intussen uitstekend doen. De film kwam op dezelfde dag als Barbie in de zalen, maar beide films hebben elkaar niet gekannibaliseerd. Oppenheimer bracht wereldwijd nu al 777 miljoen dollar (718 miljoen euro) op.