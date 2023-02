Bankensector niet te spreken over voorstel Dermagne: ‘Banken zullen wellicht geen mooie kortingen op woonkrediet meer aanbieden’

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) wil de gebundelde verkoop van verzekeringen bij het afsluiten van een woonkrediet aanpakken. Zijn voorstel stoot op forse kritiek van de bankensector. ‘Klanten kregen een mooie korting’, zegt Isabelle Marchand van Febelfin.

Wat houdt het nieuwe voorstel precies in?

“Vandaag krijgen klanten die een woonkrediet afsluiten bij een bank een mooie korting op de rentevoet als ze er ook een schuldsaldo- of brandverzekering afsluiten. Bekijk het als een soort van koppelverkoop. Het voorstel van meneer Dermagne houdt in dat een bank die kortingen nog altijd mag geven, maar mensen na twee jaar de mogelijkheid al krijgen om die polis ergens anders af te sluiten, zonder dat die korting vervalt.”

Wat vinden jullie daar als organisatie van?

“Zo een gebundelde aankoop bestaat al tientallen jaren. Wij vinden dat ook een heel legale en vooral transparante manier van werken. De consument wordt duidelijk geïnformeerd over de prijs en de aard van verzekeringsproducten, maar ook over de kortingen die ze teweegbrengen op het woonkrediet. De klant hangt nergens aan vast en is nooit verplicht om die verzekeringen af te sluiten. Iedereen heeft steeds de kans om ergens anders te gaan shoppen. Zo kan je dus gewoon overwegen wat voor jou het beste lijkt en daarvoor gaan.

Isabelle Marchand. Beeld Febelfin

“We krijgen ook geen klachten over dat systeem, dus zien er geen graten in. Jaarlijks worden er ongeveer 250.000 kredieten verstrekt en we hoorden nog nooit enige bezwaren van consumenten. Waarom zouden die ook klagen? Ze krijgen een mooie korting op de rentevoet.”

Vele organisaties scharen zich achter het wetsvoorstel, jullie dus niet?

“Wij staan inderdaad zeker niet achter het voorstel van minister Dermagne. De noodzaak ontbreekt totaal volgens ons. De regels zijn legaal, transparant en in het voordeel van de consument. En nogmaals, we krijgen geen klachten.”

FVF, de sector­vereniging van verzekeringsmakelaars zegt dat consumenten door de combinatie verzekering-woonkrediet worden gegijzeld door hun bank. Ook consumentenorganisaties als Testaankoop melden meerdere klachten.

“Het is een transparant systeem, dus het woord gijzelen is totaal ongepast. Die kritieken horen wij echt niet, we hebben daar ook geen weet van. Het is de consument die de keuze maakt.”

Het voorgestelde systeem kan toch alleen voordelen opleveren? Consumenten krijgen meer keuzevrijheid.

“Ze hebben al veel keuzevrijheid.”

Maar nu dus nog meer. Na twee jaar zou de consument elders kunnen shoppen voor polissen zonder zijn voordelige rente te verliezen.

“Dat klopt, de consument krijgt op papier meer keuze. Maar als men beslist dat de klant na twee jaar mag veranderen, denk ik niet dat de banken die kortingen nog op dezelfde manier zullen aanbieden. Een krediet loopt gemiddeld twintig jaar, dan moet de bank achttien jaar lang een korting toekennen op een woonkrediet, terwijl de reden van die toekenning er niet meer is. Dat is voor ons geen logische praktijk.”

Volgens uw organisatie zijn het vooral de verzekeringsmakelaars die aansturen op een nieuwe wet, en gaat het hen niet om consumentenbescherming, maar om het winnen van marktaandeel.

“Ja, consumenten kiezen nu vaak om hun verzekeringen aan te kopen bij de bank, daar krijgen ze namelijk een interessante korting op hun woonkrediet. Dat kan de verzekeringsmakelaar niet aanbieden. Mocht de voorgestelde wetgeving er komen, zou het dus goed kunnen dat het marktaandeel van de verzekeringsmakelaar vergroot.”