‘Bangelijk lekker, zonder schuldgevoel’: dit zijn de favoriete duurzame eetplekjes van De Morgen-lezers

West-Vlaanderen

Réliva, Brugge

“(H)eerlijk eten, lokale keuken met producten uit eigen streek. Korte keten en bio. Ook de wijnen zijn bio. Bepaalde producten, zoals kruiden en eetbare bloemen, komen uit een lokale bioboerderij die ook een sociaal project is.” — Quentin Verstraete uit Brugge

De KleinKeuken, Kortrijk

“Volledig vegan maar wel super lekker, een Gentse gaat er graag voor naar Kortrijk.” — Emma Beel uit Gent

De keuken van restaurant Rebelle in Kortrijk. Beeld JVisual Prod en Eva Vlonk

Oost-Vlaanderen

De vijf seizoenen, Brakel

“Kruiden uit eigen tuin, streekproducten, creatief met groenten.” — Rosita Vervaet uit Gent

La Maryse, Eeklo

“Werkt samen met een lokale, biologische zelfoogstboerderij die eveneens in Eeklo is gevestigd: De Moeiakker. Kiest hierdoor steeds voor seizoensgebonden groenten.” — Michiel Leys uit Eeklo

50 fifty, Gent

“50 fifty gebruikt zoveel mogelijk lokale en seizoensgebonden ingrediënten en is een enorme aanrader om vegetarisch te gaan eten. Ze serveren standaard een menu met vis en vlees (wit-rood) en een volledig vegetarisch menu (groen). Ik ben zelf flexitariër en heb op restaurant nog altijd meer de neiging om vlees of vis te bestellen, maar dit was denk ik het eerste restaurant waar ik het vegetarische menu nog lekkerder vond dan de vlees-visversie. Heel vriendelijke bediening en fantastisch lekker eten aan een faire prijs.” — Laura V. uit Gent

Komkommertijd, Gent

In dit vegetarisch/veganistisch restaurant betaal je één vaste prijs en bedien je jezelf. Dus geen weggegooid eten. Hun ingrediënten zijn seizoen- en streekgebonden. Alle dranken zijn in glazen flessen en over de gehele lijn maken ze ecologisch verantwoorde keuzes. — Bart Van Renterghem uit Aalst

“Vegan en zeer lekker.” — Tom Verguts uit De Pinte

“Een vegan buffet met een ‘all you can eat’-formule.” — Jef De Saer uit Sint-Niklaas

Lekker GEC, Gent

“Vegan, toegankelijk, korte keten, bio…” — Rosita Vervaet uit Gent

“Volwaardige vegan maaltijden. Niet van die liflaf-restaurants waar het allemaal wel mooi oogt, maar het aan evenwicht mangelt. M.a.w.: bij Lekker GEC kan je als het ware elke dag gaan eten en niets tekortkomen.” — Peter Doggen uit Kuurne

Lokaal, Gent

“Lokaal, vegan, aan scherpe prijsjes.” — Margot Fonteyne uit Gent

Eviedemment, Ronse

“(H)eerlijke keuken, gevarieerd en lokaal aanbod, mooi smaakpalet, heel toegankelijk. Voor ieders beurs en meug.” — Silvie Van den Berghe uit Steenhuize

Het team van restaurant Roots in Gent. Beeld Piet De Kersgieter

Antwerpen

Camino, Antwerpen

“Heel bewuste keuzes voor ingrediënten. Meestal bio. Natuurwijnen. Gefermenteerde groenten.” — Sarah Lebeer uit Mortsel

“Gewoon top!” — Caroline Van Ryckeghem uit Antwerpen

Les Saveurs de Yamada, Antwerpen

“Kleinschalig, natuurlijke smaken.” — Steve Laenens uit Kontich

Native, Antwerpen

“Een van grondleggers van de duurzame keuken in Antwerpen. Focus op lokale producten, specialty coffee, natuurwijn en craft beers. Veel vegetarische en vegan opties. Heel lekker en heel fijne bediening!” — Anke Vande Sompele, Antwerpen

“Al van in het begin bezig met duurzaamheid en bangelijk lekker eten.” — Simon uit Antwerpen

“Al jaren koploper qua kwaliteitsvolle, duurzame en lokale gerechten in een gezellig kader. — Haroun El Addouli uit Antwerpen

Tartelies, Berchem

“Afhaal of catering. Het is erg lekkere en gezonde vegan keuken, met veel afwisseling en heel betaalbaar. Ideaal als lunch of als je ’s avonds geen zin hebt om te koken. Kort samengevat: lekker eten zonder schuldgevoel voor weinig geld.” — Joeri Mesens uit Borsbeek

Eeden, Turnhout

“Eva van Eeden werkt louter met biologische en lokale producten, ze heeft een volledig veggiekaart en ook veel vegan opties. Alles is volledig zero-waste.” — Marieke Vos uit Turnhout

Meer tips De duurzame 50: 14 Antwerpse restaurants met een chef die duurzaamheid koestert

Restaurant Camion in Antwerpen. Beeld Hannes Vandenbroucke

Limburg

Restaurant U, Genk

“Seizoensproducten, duurzaam gevangen vis (ook bijvangst) en lokaal geproduceerd vlees. Lekker vegetarische alternatief voor elke gang van het menu. Aanrader omdat alle gasten in een U-vormige bar rond de centrale, open keuken eten. Kleinschalig, persoonlijk, goede prijs-kwaliteit en altijd lekker.” — Laure Wynants uit Beringen

6 zinnen, Hasselt

“De prijs-kwaliteitverhouding is absoluut top. Hartelijk ontvangst in een familiale sfeer.” — André Castelain uit Genk

Meer tips De duurzame 50: 4 Limburgse toprestaurants die uitblinken in zero waste

Vlaams-Brabant

Lukemieke, Leuven

“Al jarenlang een vaste waarde. Lekker, gezond en duurzaam.” — Johan Tuerlinckx uit Leuven

L’air des Sens, Zoutleeuw

“David Schulz, van opleiding filosoof, psycholoog en musicus weet met verfijning en vernieuwing een breed gala aan groentegerechten tevoorschijn te toveren op een heel creatieve manier, mede ondersteund door zijn echtgenote An Kempeneers, van opleiding historicus.” — Danielle Wolters uit Kortessem

Restaurant Noordoever in Leuven. Beeld rv

Brussel

APUS & Les Cocottes Volantes, Sint-Gillis

“Heerlijke vegetarische en biologische gerechten die elke dag veranderen. Een groot deel wordt gedaan met gerecupereerde biogroenten en dus ecologische korte keten tot en met. De keuken wordt geleid door Charlotte Lambertini en ze hebben ook twee andere vestigingen waar ze de catering doen (waaronder in WIELS). zit tegenover de befaamde originele Moeder Lambic-bar achter het gemeentehuis van Sint-Gillis. Ook hebben ze een eigen sour IPA als eerbetoon aan de geuze, genaamd APUS, gebrouwen door La Source.” — Seb Bassleer uit Sint-Jans-Molenbeek

Muntpunt Grand Café, Brussel

“Kleine en gezellige Belgisch keuken mét vegan/veggie alternatief. Enige plek waar de stoemp met gemarineerde tofu de stoemp saucisse overtreft. De saucisse is duurzaam en de zaakvoerder met doctoraat in de filosofie heeft een duidelijke toekomstvisie.” — Isabelle Selleslag uit Sint-Joost-ten-Node

Horia, Brussel

“Ze werken enkel met biologische en verse producten. Hun gerechten zijn een geweldige smaakvolle mix tussen de Marokkaanse en Libanese keuken en dit aan zeer faire prijzen (13-16 euro voor een hoofdmaaltijd!) in het hartje van Brussel.” — Seb Bassleer uit Sint-Jans-Molenbeek