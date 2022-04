Bandieten spotten, dat kan straks in Tongeren, minstens vijf weken lang

Douglas De Coninck is journalist.

“Het is vies volk, dat zie je zo”, zegt Mario Aquino, zelf veroordeeld voor cocaïnehandel, tegen journalisten tijdens de inleidende zitting. “Iedereen doet zijn zaken op zijn eigen manier”, zegt hij. “Ik heb ook gezeten. Voor drugs. Maar je moet toch een beetje menselijk blijven. Wij hebben nooit te maken gehad met moord. Die gast daar, die heeft mijn broer vermoord.”

Volgende maand start het proces in de assisenzaal in Tongeren, een steenworp verwijderd van de terrasjes rond het standbeeld van Ambiorix. Vijf weken lang zal het in het centrum van Tongeren krioelen van de gewapende agenten, want de verdachten worden tot alles in staat geacht. Zoals al bleek.

Russische roulette

Op 27 augustus 2015 worden drugsbaas Silvio Aquino (41) en zijn echtgenote nabij het industrieterrein in Opglabbeek klemgereden door vijf mannen die zich vermomd hebben als politieagenten. Aquino’s vrouw wint de worstelpartij met haar belager en rent weg. Aquino zelf weet het pistool van zijn aanvaller, die Dragisa Hamidovic blijkt te heten, af te pakken. In het tumult gaat een schot af dat de 22-jarige Samson Hudorovich in de borst treft. Vervolgens richt Sandro, de oudste van de vijf, zijn wapen op Aquino en schiet hem dood.

De vijf rijden weg met hun Jaguar. Op de A73 in Roermond doen ze een ziekenwagen stoppen. “Hij verloor bij Russische roulette”, is hun uitleg. Hudorovich sterft. Camerabeelden helpen justitie drie van de vier nog levende daders in te rekenen: Sandro Hamidovic (51), Bosko Hamidovic (39) en Nebusha Pavlovic (35). De drie Bosniërs doen wat de bandietenerecode voorschrijft. Ze spreken niet met de politie.

Beeld photonews

Net toen eind augustus het proces tegen de drie en hun vermeende opdrachtgever een eerste keer zou beginnen, kwam het bericht dat de voortvluchtige Dragisa Hamidovic (42) was aangehouden na een identiteitscontrole in een Spaanse badplaats. Hij werd uitgeleverd, en anders dan de anderen sprak hij wel met de politie. Het proces werd vervolgens uitgesteld.

Barbie

In 2014 waren er vast mensen die na de dood van Silvio Aquino dachten: opgeruimd staat netjes. In de maanden daarvoor kon je geen krant openslaan of daar had je ze, de Aquino’s. De politie had bij de Maasmechelse misdaadfamilie 380 kilo cocaïne onderschept. Iedereen kon hoofdrekenen, aan 50 euro per gram. Op hun proces namen de Aquino’s plaats achter een muur van de duurst denkbare advocaten, onder wie ook Jef Vermassen.

Volgens wat bekend raakte over de uitleg van Hamidovic was het geen executie onder rivaliserende bendes. Nee, dit was het plan geweest: een Aquino ontvoeren, het maakte direct niet uit wie, en een half miljoen euro losgeld eisen. Er was in zijn clan iemand gestorven, legde Hamidovic uit. In Roma-kringen kan een uitvaart al snel oplopen tot 50.000 euro. Geld dat ze niet hadden.

Nu zitten ze naast elkaar op de beklaagdenbank, Sandro en Dragisa Hamidovic, met een tolk tussen hen in. De andere drie zijn niet komen opdagen. Sandro is klein en rond. Naast een krap zittend kogelvrij vest draagt hij een zwart mondmasker. Dragisa zit iets beter in het pak. Een kleine man die het liefst ter plekke onzichtbaar lijkt te willen worden.

Wanneer de aanklager klaar is met het opsommen van de opgeroepen getuigen zit hij aan 102. Hierdoor blijft het centrum van Tongeren straks vijf weken lang een versterkte burcht. De Aquino’s willen antwoorden: gaat het om een afrekening of om een poging tot alternatieve financiering van een begrafenis? Het zoveelste debat over de kosten en zin van assisen is nu al gevoed met verse gespreksstof.

Aan het eind van de inleidende zitting zegt Sandro iets in het Bosnisch tegen Dragisa. Voorzitter Jo Daenen wil van de tolk graag vernemen wat. “Hij zei Barbie.” Barbie? “Dat betekent verrader.”

De echte start van het proces is gepland op 6 mei.