Balorige papegaai in Nieuw-Zeeland steelt GoPro en filmt zijn indrukwekkende vlucht

De kea is een inheemse papegaaisoort van Nieuw-Zeeland. De vogel is een echte deugniet, die regelmatig nietsvermoedende toeristen durft te beroven van hun portefeuilles, juwelen en lunch.

Dit exemplaar koos voor de GoPro-camera van de familie Verheul, die een vierdaagse trektocht maakte langs de Kepler Track in het Fiordland National Park. De familie was aan het uitrusten bij een lodge, toen ze het gezelschap kreeg van enkele kea’s, vertelde Alex Verheul in het televisieprogramma Seven Sharp.

Ze plaatsten hun GoPro op een balustrade om beelden te maken van de papegaaien, maar een van de vogels ging met de camera aan de haal. Terwijl hij ervandoor vloog, filmde hij zijn vlucht langs de heuvels. Het resultaat is een prachtig filmpje van de grandioze uitzichten in het natuurpark, gevolgd door een korte maar hevige aanval van de vogel op de camera. Het filmpje eindigt met close-upbeelden van de kea die stukjes plastic van de camera pikt.

De familie heeft haar camera intussen terug. “We volgden het geluid van de vogels en zagen ze in een boom zitten”, vertelde Verheul in Seven Sharp. “Ze hoorden ons komen en lieten de GoPro achter. Mijn zoon ging kijken in de rotsen, die een goede plek leken voor een vogel om te landen. En daar lag de camera, nog steeds aan het filmen.”