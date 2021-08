Bal over de haag getrapt? Vanaf 1 september mag u die zomaar gaan halen bij de buren

Dankzij het ladderrecht heeft u ook nu al het recht om bijvoorbeeld bij het snoeien van de haag even uw ladder in de tuin van de buren te zetten, legt professor Goederenrecht Vincent Sagaert (KU Leuven) uit bij De Standaard. Maar die regeling wordt nu dus uitgebreid. Als bijvoorbeeld uw frisbee in de tuin van de buren belandt of uw hond loopt die tuin in, dan bent u niet meer verplicht om daarvoor aan te bellen. “Op voorwaarde dat die daar per ongeluk terechtkwam”, verduidelijkt Sagaert.

Daarnaast zal u vanaf volgende week ook de tuin van uw buren mogen gebruiken om gebouwen op uw eigen terrein op te richten, door bijvoorbeeld een stelling of kraan te plaatsen bij de buren. Dit mag enkel indien u daar zelf geen plaats voor hebt. De eigenaars moeten ook op voorhand verwittigd worden.