‘Bad Blood’ wordt ‘Quod, care, nunc malum sanguinem habemus’: kan Taylor Swift interesse voor Latijn aanzwengelen?

Voor sommigen is het heiligschennis, voor anderen net een logische evolutie. Steven Hunt (35), die leerkrachten Latijn opleidt aan de Universiteit van Cambridge, is alvast overtuigd dat de klassieke leermethode voor Latijn op de schop moet. Dus geen ‘verouderde’ en ‘vrouwonvriendelijke’ teksten uit het oude Rome meer vertalen, maar wel liedjesteksten van Taylor Swift of de Disney-film Frozen. Het refrein van de hit ‘Bad Blood’ wordt dan ‘Quod, care, nunc malum sanguinem habemus’, de meezinger ‘Let It Go’ wordt ‘Libera’.

De nieuwe aanpak betekent dat het lerarenhandboek van Cambridge, dat meer dan vijftig jaar geleden voor het eerst werd gepubliceerd, herschreven moet worden. Vandaag is de aanpak in de klas immers nog behoorlijk klassiek, met het lezen en vertalen van oude teksten. Ook in Vlaanderen. “Vroeger was het nog de bedoeling dat je Latijn schreef, maar dat is weggevallen. Het doel is nu passieve taalbeheersing”, zegt Kathleen Schepens, leerkracht Latijn en woordvoerster van de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen (VLOT vzw). Volgens haar lopen de visies over de ideale leermethode wel meer en meer uiteen.

Schepens reageert met gemengde gevoelens op het voorstel van Hunt. “Als actieve taalbeheersing leerlingen enthousiast kan maken voor Latijn, dan is het zeker de moeite waard om te proberen. Veel leerkrachten doen dat trouwens al vanuit hun pedagogische vrijheid. Dat kan, op voorwaarde dat de creatieve invulling het hoofddoel – het lezen van sleutelteksten van onze beschaving – natuurlijk niet vervangt. Want met alle respect: inhoudelijk houden de liedjes van Taylor Swift moeilijk stand tegenover de teksten van Homerus of Plato.”

Het aantal studenten die voor klassieke talen zoals Latijn of Grieks kiezen, neemt in Vlaanderen al twintig jaar af. In plaats daarvan kiezen jongeren voor de zogenaamde STEM-richtingen: wetenschap, technologie, techniek, wiskunde. Maar dat wil volgens Schepens niet zeggen dat we Latijn naar het verdomhoekje moeten verbannen. “Ik stel vast dat ik nog altijd heel gemotiveerde leerlingen voor mij heb zitten, die tegen de algemene stroming in voor het vak kiezen”, zegt ze. “Dat siert hen.”